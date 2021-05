NetApp, azienda software globale basata sui dati e incentrata sul cloud, ha annunciato oggi gli aggiornamenti al suo premiato Unified Partner Program per l’anno fiscale 2022. I più recenti miglioramenti forniranno ai partner un’esperienza più flessibile, coerente e semplificata – preparandoli per la prevista transizione a una nuova struttura di tiering il prossimo anno. Il programma sta espandendo l’ecosistema dei partner, offrendo nuovi incentivi finanziari e accelerando la redditività, e aggiungendo nuove soluzioni e specializzazioni Services Certified.

“È un momento emozionante per essere un partner NetApp”, ha detto John Woodall, vicepresindent, engineering di GDT, un partner NetApp di lunga data. “I nuovi aggiornamenti dell’Unified Partner Program renderanno più facile fare affari con NetApp. Insieme, offrendo un’esperienza più semplice, più flessibilità e aree chiare per il nostro investimento congiunto, questi cambiamenti ci permetteranno di differenziarci ulteriormente in base alle nostre competenze e contributi. Inoltre, il nuovo programma serve come una chiara tabella di marcia per il nostro allineamento con NetApp e con i ruoli emergenti di un OEM e la loro comunità di partner”.

I miglioramenti al NetApp Unified Partner Program per l’anno fiscale 22, disponibili immediatamente, includono:

• Espansione dell’ecosistema dei partner – Il programma includerà ora partner specializzati che vendono, consumano o influenzano il portfolio NetApp – aumentando la rilevanza per più tipi di partner.

• Incentivi Semplificati – Gli incentivi sono ottimizzati per allinearsi alle iniziative chiave e alle aree di interesse, tra cui l’acquisizione dei clienti, FlexPod, il consumo, il cloud e altro ancora. Questi incentivi legati alle nuove specializzazioni diventano più prevedibili lungo il ciclo di vita delle vendite.

• Nuove ricompense per i partner – I singoli partner che scelgono di partecipare saranno ricompensati per le azioni che portano alla chiusura di accordi nell’ambito di programmi strategici, come l’organizzazione di incontri e la registrazione di affari. I punti possono essere riscattati per acquisto di merchandising o una carta di credito prepagata.

• Nuove specializzazioni per le soluzioni – Un’opportunità per riconoscere e premiare le competenze uniche dei partner e i modelli go-to-market, saranno disponibili nuove specializzazioni per le soluzioni Cloud Preferred, FlexPod, SAP, AI/ML, Data Protection, Data Security, Hosting Service Provider, Infrastructure e Spot by NetApp Preferred.

• Nuove specializzazioni certificate per i servizi – La trasformazione delle specializzazioni certificate per i servizi include: Integration Services Certified, Lifecycle Services Certified e NetApp Keystone Services Certified, garantendo l’allineamento con le esigenze dei clienti attraverso il ciclo di vita del cloud ibrido.

• Partner Connect 2.0 – Il localizzatore di partner NetApp è stato riprogettato per una migliore esperienza utente e per aiutare i clienti a trovare i partner più specializzati per soddisfare le loro specifiche esigenze.

“Stiamo trasformando il nostro Unified Partner Program ed evolvendo la sua struttura per rendere il business con NetApp più semplice e più redditizio che mai per i nostri partner”, ha dichiarato Chris Lamborn, Head of Global Partner GTM & Programs della società. “Gli ultimi aggiornamenti sono solo l’inizio di una strategia multifase per incentivare e premiare i nostri partner per la loro esperienza nelle soluzioni, offrendo al contempo un maggior valore ai loro clienti”.