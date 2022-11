Palo Alto NextWave investe nei MSSP come mai prima d’ora

Sulla base della sua crescente presenza nei servizi gestiti, Palo Alto Networks ha annunciato l’ampliamento del programma NextWave per consentire ai partner di mitigare e risolvere rapidamente le minacce informatiche, permettendo loro di fornire servizi di Incident Response (IR) basati su Cortex XDR, soluzione di riferimento del settore.

Navigare tra i rischi cyber in rapida evoluzione può rappresentare una sfida per le organizzazioni e per risolverla, in molte si rivolgono ai managed security service provider (MSSP) per rafforzare la propria linea di difesa. Il programma NextWave fornisce ora strumenti, formazione e risorse per rispondere alla domanda di servizi IR dei clienti, allineandosi all’ampliamento dell’ecosistema MSSP Cortex® di Palo Alto Networks, cresciuto del 146% anno su anno. Affidarsi a un partner specializzato in servizi IR può accelerare riscontro e bonifica lungo l’intero ciclo di vita dell’incidente per una risposta realmente olistica.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Tom Barsi, vicepresident di WW Cortex Ecosystems, Palo Alto Networks: «Secondo il report Incident Response 2022 di Unit 42 nel 44% dei casi le aziende non disponevano di una soluzione di extended detection e response (XDR), o non era completamente implementata sui sistemi inizialmente colpiti. Palo Alto Networks Cortex XDR è stata progettata per fornire una visibilità più completa, in modo da identificare in anticipo le minacce, in un contesto ottimizzato per accelerare le indagini e contenere i danni. Stiamo investendo nell’ecosistema dei nostri partner MSSP come mai prima d’ora con l’ampliamento del NextWave Partner Program per includere la Threat Response. I partner che ottengono questa qualifica sono altamente formati e hanno soddisfatto requisiti rigorosi, dimostrando una profonda esperienza nella fornitura di servizi di Threat Hunting e IR utilizzando Cortex XDR. Sono in grado di supportare i clienti attraverso l’Incident Response, nel momento di maggiore necessità».

Il programma NextWave di Palo Alto Networks per la Threat Response offre ai partner MSSO: