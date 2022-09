Panasonic rinnova il suo handheld TOUGHBOOK

Panasonic annuncia oggi la versione aggiornata del suo dispositivo handheld rugged premium con lettore barcode integrato, dedicato alla forza lavoro mobile. Il nuovo TOUGHBOOK N1, modello molto amato dagli operatori di servizi postali e logistica dell’ultimo miglio, è ora dotato di più memoria, sistema operativo Android e relativo supporto a lungo termine da parte di Panasonic.

Il dispositivo di nuova generazione (Mark 3) è più flessibile, a prova di futuro e più potente che mai. È dotato di processore Qualcomm Octa Core con memoria aumentata a 4GB e 64GB di memoria flash – il doppio rispetto alla generazione precedente. Con sistema operativo Android 11, che offre funzioni di utilizzo e gestione migliorate, il TOUGHBOOK N1 dispone inoltre di COMPASS, la gamma di strumenti e servizi che rende più semplice configurare, gestire e proteggere i dispositivi Android Panasonic.

Il display 550cd/m2 multi-touch da 4.7’’ HD offre una visibilità ottimale per la forza lavoro in movimento, ed è progettato per l’utilizzo in piena luce solare, sotto la pioggia o con i guanti. Il dispositivo può anche essere usato con una penna stilo opzionale, per una migliore registrazione delle firme e funzioni di riconoscimento.

TOUGHBOOK N1: il più resistente di sempre

Il TOUGHBOOK N1 (disponibile da questo mese a un prezzo consigliato per la versione base di 1.495 € + IVA) è fully rugged, rispetta gli standard militari MIL-STD-810G e ha superato test di caduta da 2.1m. Per chi lavora in ambienti con temperature estreme, il dispositivo può operare da -20° a +50°C.

La nuova generazione del device resta compatibile con l’ampia gamma esistente di accessori a supporto, tra cui hand strap, cradle, fondina, batteria estesa e supporto per la base di ricarica. Il TOUGHBOOK N1 dispone anche di una soluzione dock per veicoli, progettata in-house dal team Panasonic Global Docking Solutions e disegnata ergonomicamente usando materiali compositi, per una perfetta combinazione di leggerezza e durata, consentendo l’aggancio e il rilascio con una sola mano.

Gestione e sicurezza

Per offrire sicurezza e facilità di gestione, il dispositivo è Android Enterprise-ready e dispone della suite di strumenti di Enterprise Management Panasonic COMPASS. Il pacchetto COMPASS (Complete Android Services and Security) offre tutto ciò di cui le aziende hanno bisogno per configurare, implementare e gestire i propri dispositivi Panasonic rugged Android in sicurezza. Il supporto a lungo termine per quest’ultima versione del TOUGHBOOK N1 fornirà patch di sicurezza fino al 2027.