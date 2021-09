Paola Cannone alla guida del marketing EMEA di Commvault

Commvault, azienda globale specializzata in Intelligent Data Services in ambienti on-premise, cloud e SaaS, ha annunciato la nomina di Paola Cannone a Senior Director EMEA Marketing, con la responsabilità di guidare la strategia di marketing nella region con l’obiettivo di incrementare le opportunità di business dell’azienda e rafforzare le relazioni con clienti e partner.

Paola Cannone ha oltre 20 anni di esperienza nel campo del marketing a livello italiano e internazionale, nella gestione di team di field e channel marketing e nei processi di change management ed evoluzione aziendale. Prima del suo ingresso in Commvault, ha ricoperto ruoli di responsabilità in aziende del settore ICT, tra cui FireEye e Symantec.

“Sono molto orgogliosa di entrare a far parte di un’azienda attenta alle necessità dei clienti e sempre pronta a supportarli al meglio con le più innovative tecnologie disponibili sul mercato,” sottolinea Paola Cannone. “Il mio impegno sarà focalizzato sul potenziamento del team di marketing al fine di renderlo ancor di più un driver di crescita, in grado di definire una forte partnership con i team di vendita in EMEA e il nostro ecosistema di canale. Non vedo l’ora di sviluppare iniziative innovative e orientate al cliente, volte a creare nuove opportunità di business per Commvault.”

“Siamo molto soddisfatti che Paola si sia unita a noi, e non vedo l’ora di lavorare con lei, mentre sviluppiamo best practice di marketing realmente internazionali e incrementiamo il nostro business in EMEA,” sottolinea Isabelle Guis, Chief Marketing Officer di Commvault. “L’esempio perfetto è Commvault Connections21 che si terrà il prossimo 28 ottobre, e Paola è la persona giusta per massimizzare l’impatto di questo evento globale e garantirne il successo, personalizzandolo per la nostra ricca base di clienti EMEA nell’ottica di una costante crescita di business.”

“Una stretta collaborazione tra vendite, marketing, canale e funzioni di business è da sempre la chiave del nostro successo in EMEA, e sono certo che Paola porterà al nostro regional leadership team una presenza importante e prospettive lungimiranti,” aggiunge Marco Fanizzi, Vice President e General Manager EMEA di Commvault.