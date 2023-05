Patch Location Rack COMFORT: novità da Rosenberger OSI

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), esperto di connessioni in fibra ottica, soluzioni di cablaggio e servizi infrastrutturali, presenta il Patch Location Rack COMFORT, una nuova soluzione che si aggiunge al portafoglio di servizi per data center.

Con il Patch Location Rack COMFORT, Rosenberger OSI ha sviluppato un rack di cablaggio su misura molto compatto, che può essere installato alle pareti del data center per mezzo di un pannello posteriore. In tal modo risulta poco ingombrante non solo in termini di profondità limitata, ma anche in termini di accessibilità, facile da usare e fruibile solo dalla parte anteriore.

Questa nuova soluzione è stata progettata con l’obiettivo di installare nel datacenter elementi salva-spazio, di eliminare il più possibile il cablaggio dai cabinet dei server standard e, allo stesso tempo, di garantire una gestione comoda e semplice.

Lo spazio è la risorsa più preziosa nei data center e gli operatori devono allo stesso tempo affrontare la sfida di un continuo aumento dei requisiti di cablaggio. I rack di cablaggio occupano un’enorme quantità di spazio e gli attuali standard di sicurezza richiedono un accesso limitato e controllato all’infrastruttura. Di conseguenza cresce l’esigenza di sfruttare lo spazio fino a oggi inutilizzato e di installare rack di distribuzione dei cavi con la massima densità possibile, pur mantenendo un’operatività efficiente.

Rack compatti per il data center del futuro

Come soluzione a questo problema, per i data center del futuro Rosenberger OSI raccomanda, al posto degli ingombranti rack di cablaggio da 19″, i rack per patch location in formato compatto tipo ODF. Questi dovrebbero essere dotati di cassetti di distribuzione o di giunzione ibrida ad alta densità e flessibilità e offrire un cablaggio opzionale al soffitto.

Il nuovo sviluppo di Rosenberger OSI

Tutti questi fattori sono stati presi in considerazione nello sviluppo del nuovo Patch Location Rack COMFORT. Oltre a un design compatto, è dotato di una porta pieghevole “a scomparsa” e salvaspazio. È inoltre dotato di un alloggiamento di distribuzione UHD con guida per cavi antistress per un massimo di 576 fibre o di un alloggiamento di giunzione ibrido UHD con guida per cavi antistress per un massimo di 288 fibre. Nella configurazione massima in un singolo rack, consente fino a 4608 connettori MDC o SN e fino a 2304 connessioni LCC duplex. L’innovativo passaggio dei cavi antistress elimina la necessità di infilare o tirare le fibre.

Maggiore densità di porte e sicurezza

Grazie al design compatto del Patch Location Rack COMFORT, Rosenberger OSI consente di aumentare notevolmente la densità di porte per area del data center rispetto ai classici armadi di cablaggio da 19″. Il lavoro poco invasivo, grazie al passaggio dei cavi antistress e alle porte con serratura, garantisce inoltre un elevato livello di sicurezza. Inoltre, grazie all’accessibilità frontale, il rack è anche molto facile da usare e l’utilizzo delle superfici di appoggio al di fuori dei costosi canali di raffreddamento garantisce il massimo utilizzo dello spazio.

Aree di applicazione flessibili

Il Patch Location Rack COMFORT è adatto per le postazioni patch ad alta densità per i cavi in fibra ottica nei data center e come punto di raccordo più grande per le connessioni di rete (meet-me room), ad esempio nei data center di colocation. Inoltre, è ideale come armadio di distribuzione principale, come armadio di distribuzione intermedio o come un armadio di distribuzione di zona secondo la norma EN50173-3 con un’altissima densità di concentrazione nei data center e nelle sale IT.

Per la prima volta esposto al Data Centre World di Francoforte

La nuova soluzione è presentata per la prima volta al Data Centre World che si tiene il 10 e 11 maggio presso la Messe Frankfurt (padiglione 8, stand A022).