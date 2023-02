PFU acquisita da Ricoh: i suoi scanner saranno brandizzati Ricoh da aprile 2023

Al completamento del trasferimento delle azioni della società il 1° settembre 2022, PFU è entrata a far parte del Gruppo Ricoh, inaugurando una nuova era dopo i suoi primi 60 anni di storia.

Sulla scorta dell’operazione PFU sta portando avanti il rebranding dei suoi image scanner dal marchio Fujitsu al brand Ricoh: i prodotti interessati includono la serie fi, la serie SP e la serie ScanSnap.

Gli scanner Fujitsu saranno quindi rinominati Ricoh e saranno integrati nel portafoglio di prodotti e servizi Ricoh, che comprende anche MFP e stampanti, fornendo vantaggi per entrambi i player in gioco. PFU prevede di utilizzare i canali di vendita di PFU e Ricoh per raggiungere con i propri scanner un numero ancora maggiore di clienti. Grazie all’operazione PFU potrà sfruttare anche l’abilità tecnologica e la forza vendita di Ricoh per fornire ai clienti nuovi prodotti a valore.

In questo articolo abbiamo raccolto le parole che Hiroaki Kashiwagi, President e CEO di PFU (EMEA) Limited, ha rilasciato in esclusiva per i nostri lettori al fine di spiegare come si dispiegherà la collaborazione e quali saranno i vantaggi per le realtà coinvolte, per i clienti ed anche per il canale, per il quale si aprono numerose nuove opportunità di vendita.

“Ricoh è un partner strategico importante per PFU da molto tempo e abbiamo lavorato insieme a molti progetti in Giappone e in tutto il mondo – spiega Kashiwagi -. Ricoh ha apprezzato diverse caratteristiche di PFU, tra cui il nostro focus sull’innovazione guidata dai nostri ingegneri dall’esperienza consolidata, insieme alle nostre competenze di vendita e marketing e alla presenza nel canale”.

Qual è il valore aggiunto di questa operazione?

“PFU e Ricoh possono realizzare molte sinergie, che ci consentiranno di far crescere insieme le nostre attività. Lavorando insieme a Ricoh nell’area EMEA, PFU e i partner di canale avranno accesso a maggiore supporto e risorse aggiuntive per mantenere le nostre attività di ricerca e sviluppo, produzione e operazioni di riferimento nel settore”.

In concreto cosa cambierà?

“PFU sta effettuando un rebranding dei suoi scanner, che vantano la maggiore quota di mercato a livello globale[1], passando da marchio Fujitsu a Ricoh. I prodotti interessati sono la serie fi, la serie SP e la serie ScanSnap. Ciò significa che PFU inizierà a distribuire gli scanner in tutta l’area EMEA (compresa l’Italia) a marchio Ricoh entro la fine di marzo 2023 e dal 1° settembre 2023 fornirà al canale EMEA solo scanner rebrandizzati. A parte questo, non ci saranno cambiamenti”.

Che linee di prodotti PFU riguarderà l’accordo?

“Nell’accordo sono inclusi tutti i prodotti venduti da PFU a livello globale, compresi scanner, tastiere, computer integrati e terminali self-service. Nell’area EMEA PFU distribuisce solo scanner e tastiere”.

Quali sono le tempistiche per completare l’operazione?

“Il trasferimento delle azioni è stato finalizzato il 1° settembre 2022 e la transizione completa degli scanner a marchio Ricoh sarà completata entro il 31 agosto 2023. Inoltre, i nuovi siti web che promuovono gli scanner Ricoh saranno lanciati il prossimo aprile, insieme al rebranding del nostro portale di canale e dei programmi di fidelizzazione esistenti”.

Dal punto di vista della commercializzazione: quale strategia per il canale sarà messa in atto? Ci sarà una progressiva unificazione dei due canali di vendita?

“Non ci sono cambiamenti ed entrambe le parti manterranno le loro attuali strategie di canale. PFU opera in un canale a due livelli e venderà direttamente solo ai partner di distribuzione contrattualizzati, da cui i rivenditori potranno acquistare le soluzioni”.

Quali sono le nuove opportunità che si aprono per i partner?

“Stiamo lavorando ad alcuni progetti interessanti e forniremo aggiornamenti nel corso dell’anno”.

NOTE

[1] I dati si basano sulla quota di mercato degli scanner per documenti. I dati sulle quote di mercato per il Giappone e il Nord America si basano sulle registrazioni del 2021 raccolte da KEYPOINT INTELLIGENCE (Info Trends) per 6 segmenti di scanner per documenti, esclusi gli scanner mobili/micro. I dati raccolti riguardano principalmente gli scanner documentali con una velocità superiore a 8 ppm.

I dati sulle quote di mercato per l’Europa si basano sui dati del 2021 raccolti da InfoSource in Europa occidentale (comprese Turchia e Grecia).