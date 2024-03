Piccolo, potente e compatto: il nuovo UPS della famiglia Edge di Vertiv

In questo video presentiamo il più piccolo UPS della famiglia Vertiv Edge, il modello 1500 IRT2U con batterie agli ioni di litio: una soluzione ingegnerizzata per proteggere le applicazioni sull’Edge e che è ottimale anche per la protezione delle apparecchiature IT distribuite o destinate al settore delle telecomunicazioni.

Come UPS dotato di tecnologia Line Interactive, l’UPS Vertiv Edge dispone di una regolazione automatica della tensione, in grado di monitorare la tensione in ingresso e di regolarla se necessario, mantenendola stabile per i dispositivi collegati. La protezione dalle perturbazioni, quindi, viene garantita senza passare dalla batteria.

Attraverso un software gratuito è possibile definire una strategia di attivazione/disattivazione delle prese quando l’UPS è sovraccarico durante il funzionamento con alimentazione a batteria, quando si registra una mancanza di alimentazione superiore ad un tempo prestabilito o quando la batteria raggiunge uno specifico livello di carica.

Questo permette di riservare la carica della batteria ai carichi maggiormente critici, che possono essere alimentati per un tempo maggiore e godere di assoluta priorità. Inoltre, grazie a una gestione intelligente ed efficiente dell’energia, la vita della batteria viene ulteriormente allungata.

L’UPS Vertiv Edge ha un’efficienza fino al 98% nella modalità operativa normale, il che consente di risparmiare sui costi energetici, mentre la protezione dalle scariche eccessive previene i potenziali danni che possono verificarsi quando le batterie di un UPS vengono scaricate completamente.