PMI: cosa chiedono ai loro partner di gestione e archiviazione dei dati?

È un dato di fatto, il Covid ha cambiato il modo di lavorare e la capacità di collaborare in modo efficace da postazioni remote, ormai diventate fondamentali. Questo comporta anche maggiori rischi per la sicurezza e crea la necessità di disporre di soluzioni adeguate alla gestione dei dati.

Le aziende che operano in settori sensibili, come la pubblica amministrazione e l’istruzione, e che preferiscono mantenere i dati all’interno delle proprie quattro mura, hanno bisogno di una soluzione di gestione dei dati completamente gestita e in loco, che permetta di lavorare in modo produttivo da remoto e garantisce la massima protezione.

Necessitano di soluzioni affidabili, sicure, economiche e gestibili, senza costi nascosti: idealmente, offerte all-in-one semplici da usare, che non richiedano la collaborazione con fornitori diversi e non espongano le aziende a problemi di compatibilità.

Per le aziende, un altro problema è rappresentato dai costi sempre più elevati dei canoni di abbonamento e di manutenzione dello storage tradizionale, a fronte dell’aumento delle esigenze di archiviazione.

Oltre il backup convenzionale

Un numero crescente di organizzazioni sta sostituendo le soluzioni esistenti costituite da software e hardware eterogenei orientandosi – soprattutto le PMI – verso soluzioni all-in-one di livello enterprise. La caratteristica principale da ricercare è l’integrazione di hardware e software che può migliorare la stabilità del sistema, semplificare l’acquisto e la gestione delle soluzioni, ridurre al minimo i problemi di compatibilità e fornire alle aziende un unico contatto per l’assistenza.

Anche l’archiviazione e la gestione dei dati si sono evolute per tenere conto della varietà dell’architettura e dell’utilizzo di ambienti IT moderni, così come l’archiviazione e la gestione dei dati. Ad esempio, le soluzioni di sicurezza informatica aziendale di Synology includono backup, file server e sorveglianza eseguiti su Synology NAS. La soluzione di cloud pubblico Synology C2 è progettata per gli ambienti ibridi presenti in molte organizzazioni, mentre Synology Drive trasforma Synology NAS in un cloud privato e consente ai lavoratori remoti di lavorare.

Mantenere aggiornate le soluzioni di dati

Le esigenze di archiviazione delle aziende cambiano rapidamente, quindi è importante che utilizzino soluzioni che si muovono altrettanto velocemente.

Ad esempio, Synology si è passata da fornitore di storage puro a supplier di una gamma completa di dispositivi per l’archiviazione e la sicurezza dei dati. Si concentra su tre pilastri fondamentali per l’IT moderno: sicurezza, sviluppo software e affidabilità. Le organizzazioni che prendono in considerazione queste funzionalità e vanno oltre un mix improvvisato di hardware e software di archiviazione avranno un maggiore controllo su uno dei loro asset più importanti: i dati!

Di Francesca La Gala, Marketing Executive Italy & Greece Synology