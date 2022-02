PNRR Scuola, un’opportunità per il canale: la strategia di Zyxel

Zyxel guarda con fiducia il 2022, forte di un anno, il 2021 che ha visto una grande attenzione nei confronti dei propri partner e che ha puntato, in primis, allo sviluppo di Nebula. La piattaforma, infatti è stata aggiornata con la serie di Firewall USG FLEX che hanno aggiunto una capacità di sicurezza di rete robusta e intelligente e che ha permesso a Nebula di diventare la soluzione di rete cloud più completa per PMI e MSP.

“A conferma i risultati raggiunti nel 2021 con una crescita del 15%, crescita equilibrata su tutte le nostre categorie di prodotti professionali, così come da obbiettivi che ci eravamo prefissati –, dichiara Valerio Rosano, Country Manager Italy e Iberia di Zyxel -. Abbiamo avuto anche un’ottima performance, + 27% come Market Share nella fascia Networking SMB/Corporate (dati Context). Per quanto riguarda il 2022 prevediamo un aumento di fatturato del 20%”.

I passi strategici del 2022: tecnologia e canale

Lo standard WiFi6 porterà ad una trasformazione della rete, migliorando e incrementando drasticamente le prestazioni, aumentandone la capacità complessiva e riducendone al contempo la latenza. WiFi6 permetterà connessioni più veloci e più performanti per gli utenti – anche in ambienti ad alta densità dove sono presenti più dispositivi collegati. Ciò significa che più utenti e dispositivi possono connettersi, senza degrado delle prestazioni o dei tempi di risposta.

L’introduzione del cloud networking negli ultimi anni ha rivoluzionato il modo di operare delle aziende, fornendo nuovi livelli di flessibilità. L’adozione di un networking basato sul cloud può consentire alle aziende di gestire i servizi IT in remoto, aumentando l’efficienza e riducendo al contempo i costi. Queste nuove capacità di networking contribuiscono a fornire alle aziende soluzioni di fascia alta che possono costituire un fattore cruciale per gli sforzi di trasformazione digitale e creare nuove opportunità per le aziende offrendo connettività cloud e prestazioni dati più robuste.

La sicurezza deve rimanere una priorità assoluta per tutte le aziende nel 2022. Man mano che i criminali informatici diventano sempre più sofisticati e i loro metodi di attacco più complessi, ci sarà sempre più bisogno di una maggiore sicurezza. Al mutare ed evolvere delle minacce, risponde una difesa che sfrutta tecnologie quali Sandboxing, grazie ai quali i firewall possono confinare automaticamente i file potenzialmente dannosi in un ambiente sicuro e contenuto (o sandbox), per poi testarli ed eventualmente rilasciarli. Ciò significa che gli amministratori di rete sono dotati degli strumenti giusti per bloccare potenziali minacce in modo rapido ed efficace, salvaguardando così preziose risorse aziendali.

Per quanto riguarda la politica di canale, Zyxel continuerà nel suo percorso di affiancamento dei partner in tutti gli aspetti del business. La formazione, on line e on demand, rimane il nostro strumento di sviluppo principale.

PNRR, nuove attività e iniziative a supporto dei partner

Zyxel si focalizza sullo sviluppo del suo portfolio soluzioni completo, per offrire al rivenditore un ecosistema di soluzioni integrato. Esistono opportunità di rinnovamento tecnologico che sono trasversale a tutti i settori e opportunità specifiche legate al PNRR e ai fondi messi a disposizione per il digitale. Un esempio per tutti è lo stanziamento di 446 milioni di euro per le scuole, in modo che possano strutturare una rete cablata e wireless sicura e all’avanguardia. L’approccio di rete integrata Wi-Fi e security di Zyxel, è sicuramente il più adatto alle esigenze delle reti delle scuole e corrisponde perfettamente ai progetti finanziati. La formazione, fiore all’occhiello della nostra offerta, è al centro del percorso di sviluppo del partner, per dare i migliori strumenti di proposizione al cliente finale.