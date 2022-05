Qualys si allarga in Italia con ICOS

Qualys. e ICOS hanno annunciato di aver siglato un accordo di distribuzione per la distribuzione delle suite tecnologiche di Qualys sul territorio nazionale, con ampliamento del portafoglio ICOS a supporto dell’estensione di mercato dell’offerta della multinazionale americana verso i segmenti Enterprise, SME, SMB e MSSP.

Qualys vive un momento storico di grande espansione, anche in termini d’offerta, con oltre 20 applicazioni disponibili già oggi – non da ultima la suite Multi-Vector EDR 2.0 di recente rilascio.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale alla stampa da Emilio Turani, Managing Director per Italia, South Eastern Europe, Turchia e Grecia di Qualys: «Siamo felici di intraprendere questo percorso con ICOS, un distributore a valore aggiunto che vanta un’esperienza consolidata e una struttura di servizi di elevata qualità e affidabilità. Siamo certi che saprà agevolare il nostro processo di crescita, sostenendo al contempo le nostre attività dedicate alla rete di partner esistente. Questa sigla segna un passo ulteriore per Qualys in termini di continuità di crescita nel Paese e di focalizzazione in segmenti specifici all’interno di un mercato oggi altamente frammentato e articolato».

ICOS partner ideale per la diffusione di Qualys in Italia

Grazie ad ICOS la sede italiana si propone di estendere dunque la capillarità del proprio network territoriale per consentire ad aziende e organizzazioni di ogni dimensione di affrontare in maniera flessibile e completa le loro mutevoli esigenze di sicurezza, contribuendo alla riduzione del TCO e dei costi di amministrazione in un contesto in cui l’automazione e la scalabilità rivestono un ruolo chiave.

Come commentato da Federico Marini, Managing Director di ICOS: «Siamo lieti di poter partecipare alla diffusione in Italia di Qualys, che vanta una leadership riconosciuta su scala globale nell’ambito del Vulnerability Management e che oggi si presenta con un profilo d’offerta nella cyber sicurezza ulteriormente arricchito e completo. La sua visione e approccio unici sono alla base di una ampia gamma di soluzioni altamente tecnologiche, rese allo stesso tempo accessibili e di facile integrazione e scalabilità. Portiamo alle aziende, dunque, un modello in grado di supportarle nel semplificare processi e prassi di sicurezza e di accelerare i tempi di rilevamento, risposta e intervento contro le minacce e le vulnerabilità odierne».

In aggiunta alla fornitura delle soluzioni e dei servizi Qualys, ICOS favorirà l’efficacia dell’azione commerciale dei partner di canale, durante tutto il ciclo di vendita: dalla prevendita per affiancare i partner nella presentazione delle soluzioni fino al supporto ai rivenditori, semplificando lo sviluppo delle offerte in contesti progettuali di varia natura.

Come concluso da Suzanne Swanson, Vice President of Global Partnerships di Qualys: «Nell’ambito della nuova strategia di go-to-market di Qualys a livello mondiale, orientata oggi a una ulteriore crescita, e in forza dei buoni risultati già ottenuti nella Country, l’attivazione di un distributore in un territorio in forte sviluppo come l’Italia può garantire elevate scalabilità aggiuntive, di modello e anche di struttura, consentendoci di aprirci a nuovi segmenti e di aumentare il nostro market-share, raggiungendo nuovi clienti».