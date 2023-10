Rainbow Hub di ALE distribuita a livello mondiale

Alcatel-Lucent Enterprise, ALE, sta ampliando la distribuzione della soluzione Rainbow Hub attraverso la sua rete globale di partner.

Comunicazioni e collaborazioni efficaci sono fondamentali per raggiungere il successo nell’attuale ambiente di lavoro in continua evoluzione, caratterizzato da ritmi frenetici. Per rispondere al boom del lavoro da remoto e allo sviluppo di uffici flessibili, le aziende sono alla ricerca di soluzioni innovative. Queste devono consentire a chiunque di connettersi e interagire con i propri team, clienti e fornitori.

Con Rainbow Hub comunicazioni da qualsiasi luogo, con qualunque dispositivo

Rainbow Hub, la piattaforma di comunicazione in cloud all’avanguardia di ALE, è la soluzione affidabile ed efficace per soddisfare le esigenze di aziende di qualsiasi dimensione. Rainbow Hub è altamente accessibile e consente ai team di comunicare e collaborare da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo. Questo è fondamentale nell’ambiente di lavoro dinamico odierno, dove il lavoro a distanza e gli orari flessibili sono diventati la norma.

Rainbow Hub integra funzionalità di unified communication complete, ricchi servizi di telefonia, opzioni avanzate di mobilità. Ma anche ampi servizi di accoglienza e assistenza, analisi dei dati dettagliate e capacità di integrazione senza soluzione di continuità. Le funzionalità di collaborazione migliorano ulteriormente la capacità dei team di lavorare insieme.

Attività di comunicazione e collaborazione sempre protette

Grazie alle funzionalità di audio/video conferenza, chat one-to-one e di gruppo, archiviazione dei file e condivisione di file e schermi, Rainbow Hub consente una collaborazione continua ed efficace. Indipendentemente dalla posizione geografica. Il personale dell’azienda, partner, clienti e fornitori possono facilmente connettersi, condividere informazioni e collaborare a progetti in tempo reale. Il tutto migliorando la produttività e riducendo la necessità di lunghe catene di e-mail e riunioni di persona che richiedono molto tempo.

Anche la sicurezza è una priorità assoluta. L’architettura ‘Secure by design’, gli standard di sicurezza senza compromessi e il monitoraggio 24x7x365 sono i tre pilastri di Rainbow Hub. Tutti e tre sono stati progettati per proteggere le informazioni e i dati sensibili. Di fronte alla crescente minaccia di attacchi di informatici, questa solida infrastruttura sicura offre alle aziende la tranquillità di sapere che le loro attività di comunicazione e collaborazione sono protette.

Rainbow Hub è una piattaforma di servizi applicativi pura. Alcatel-Lucent Enterprise collabora con gli operatori di telecomunicazioni per fornire servizi end-to-end, compresi i servizi carrier attraverso il programma Rainbow Carrier Connect.

Per Moussa Zaghdoud, EVP of Cloud Communications Business Division – Alcatel-Lucent Enterprise: “Oggi i nostri partner possono sfruttare i loro investimenti nei Service Provider e i nostri clienti possono scegliere i loro servizi carrier preferiti. Alcatel-Lucent Enterprise vanta più di 20 operatori certificati in Europa. Queste certificazioni crescenti contribuiscono alla crescita della nostra soluzione Rainbow Hub”.