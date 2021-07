Recupero documenti e dati iPhone con Tenorshare UltData

Risolto! Recuperare Dati Cancellati iPhone Involontariamente

Capita a tutti di cancellare erroneamente documenti e dati iphone importanti. Documenti di lavoro, foto e video alle quali siamo affezionati, o file importanti per un aggiornamento o per il funzionamento stesso del dispositivo. Purtroppo, il recupero dati iphone non è semplicissimo, a meno che non si abbiano gli strumenti giusti. Grazie a Tenorshare, questi strumenti sono finalmente disponibili anche per il pubblico di non professionisti e semplici possessori di iphone.

Per recuperare i dati cancellati erroneamente, da oggi non hai più bisogno di portare il tuo iphone in assistenza. Con Tenorshare, puoi liberarti anche dello stress di non dover assolutamente cancellare dati dall’iphone perchè potrebbero essere persi per sempre: da oggi hai uno strumento che ti permette di recuperarli: non hai più bisogno di preoccuparti.

Recupero i dati iPhone con Tenorshare UltData

Tenorshare UltData è un software recupero dati iphone. Essendo creato per lo scopo specifico di recuperare dati cancellati accidentalmente e che altrimenti sarebbero persi per sempre, supporta anche il recupero dati iphone senza backup.

Tenorshare UltData è un semplice strumento dalle caratteristiche molto avanzate. È disponibile sia per windows che per Mac e – soprattutto – consente il recupero di una grande varietà di dati: file, foto, video e altro cancellati accidentalmente oppure a causa di un danno, come una caduta o l’ingresso di acqua nei circuiti.

L’interfaccia utente è davvero semplice, e non occorrono competenze informatiche per recuperare i propri dati. Dopo aver scaricato e installato Tenorshare UltData sul tuo computer, avvia il programma. Poi, segui una delle seguenti procedure ed il gioco sarà fatto!

Situazione 1: Recuperare i documenti e dati iphone senza backup

Nessuno prevede di far cadere il proprio iPhone in acqua, per terra, o di cancellare per sbaglio qualcosa di importante. Far succedere queste cose appena effettuato un backup sarebbe un grande colpo di fortuna! Purtroppo, però, quando si verificano incidenti del genere, spesso non abbiamo un backup recente dal quale recuperare i dati. Ecco perchè utilizzare un software recupero dati iphone come Tenorshare UltData diventa ancora più importante: infatti, se il tuo computer riconosce il tuo dispositivo, con Tenorshare UltData è possibile un recupero dati iphone senza backup.

Passo 1: Una volta avviato Tenorshare UltData, connetti il tuo iphone tramite cavo USB e aspetta che software recupero dati iphone riconosca il tuo dispositivo.

Passo 2: Clicca su “Recupera dati da dispositivo iOS” e poi su Inizia a Scansionare. In questo parte, è possibile selezionare quale parte che deve essere recuperata.

Passo 3: Dopo la scansione, tutti i tuoi dati, immagini e video, verranno mostrati nell’interfaccia. A questo punto puoi iniziare a spuntare quelli che desideri recuperare.

Passo 4: Clicca Reuperare per effettuare il recupero.

Grazie a questa modalità, Tenorshare UltData può salvarti da situazioni davvero difficili.

Situazione 2: Recuperare immagini da iPhone danneggiato dall’acqua da iTunes Backup

Quando devi fare un recupero documenti e dati da iphone danneggiato dall’acqua e il tuo Computer non riesce a riconoscere il dispositivo, non ti resta che tentare di recuperare dati iphone da iTunes Backup. Ecco come si fa.

Passo 1: avvia Tenorshare UltData e scegli “Recupero da iTunes Backup”.

Passo 2: Ti verranno mostrati i vari backup salvati e tu dovrai selezionare quello dal quale vorrai recuperare i tuoi dati (solitamente si seleziona il più recente).

Passo 3: Visualizzare una preview di tutti i file disponibili per il recupero. A questo punto, non ti resta che selezionare cliccando sulla spunta quelli che vuoi recuperare.

Una procedura che sembrava impossibile è diventata semplicissima con questo semplice ma super-avanzato software di recupero!

Situazione 3: Recuperare dati cancellati iPhone da iCloud Backup

Gli iPhone, spesso neanche ce ne accorgiamo, fanno un backup automatico su iCloud. Molti non sanno dell’esistenza di questa funzione e non sanno come recuperare i dati da iCloud, ma Tenorshare UltData permette di farlo dall’interno del software stesso.

Passo 1: Avvia il software di recupero dati iphone e scegli “Recupera da iCloud Backup”.

Passo 2: Ti verranno mostrati tutti i file salvati sul tuo iCloud, ovvero, quelli che puoi recuperare. Seleziona con una spunta quelli che ti interessa recuperare sul tuo iphone.

Passo 3: I file selezionati verranno prima scaricati sul computer. Al termine del download, per riportarli sul tuo iphone, clicca su “recover”.

La procedura è terminata: hai recuperato i dati cancellati dall’iPhone!

H3: Perché scegliere Tenorshare UltData

Quando hai cancellato i dati iphone involoriamente, avere a disposizione un software per il recupero dati iPhone è importante e può salvarti da brutte situazioni. Quando scegli il software da utilizzare, oltre al costo e alla facilità di utilizzo, dovresti anche prestare attenzione alla sua affidabilità (dopotutto scansionerà il tuo dispositivo e avrà accesso a tutti i tuoi dati. Ecco perché Tenorshare UltData è una delle opzioni migliori presenti sul mercato.

Quali sono i vantaggi di questo software per il recupero dati iPhone?

Free download : è un software gratuito che puoi scaricare sul tuo computer.

è un software gratuito che puoi scaricare sul tuo computer. Compatibilità : è compatibile sia con Windows che con Mac. Devi solo prestare attenzione a scaricare la versione giusta per il tuo dispositivo.

: è compatibile sia con Windows che con Mac. Devi solo prestare attenzione a scaricare la versione giusta per il tuo dispositivo. Versatilità : quando cancelli accidentalmente i tuoi dati o fai cadere il tuo iPhone, si possono creare configurazioni diverse di difetti ed errori. Un software che fa solo una cosa è fortemente limitato, mentre Tenorshare UltData riesce a sbrogliare diverse situazioni diversi (con backup su iTunes, su iCLoud, o addirittura senza backup).

: quando cancelli accidentalmente i tuoi dati o fai cadere il tuo iPhone, si possono creare configurazioni diverse di difetti ed errori. Un software che fa solo una cosa è fortemente limitato, mentre riesce a sbrogliare diverse situazioni diversi (con backup su iTunes, su iCLoud, o addirittura senza backup). Precisione : quando effettui il recupero dati iPhone non devi per forza recuperare tutti i dati cancellati, ma solo quelli che ti servono selezionandoli da una preview mostrata all’interno del software stesso.

: quando effettui il non devi per forza recuperare tutti i dati cancellati, ma solo quelli che ti servono selezionandoli da una preview mostrata all’interno del software stesso. Multi-formato : dati e file di diversa natura possono essere recuperati con Tenorshare UltData; immagini, video, file audio, dati, file importanti…

Conclusione

Quando, per qualsiasi motivo, i dati salvati sul tuo iPhone si cancellano involoriamente e hai bisogno di recuperarli, puoi contare su Tenorshare UltData, un software per il recupero dati cancellati iPhone che è molto avanzato (permette anche il recupero dati iPhone senza backup) ma molto facile da utilizzare. Inoltre, è a tua disposizione gratuitamente!