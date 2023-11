Sangfor Network Secure: il firewall che ferma il ransomware in 3 secondi

Sangfor Technologies – specialista globale nel settore della cybersecurity e del cloud computing integrato e abilitato all’intelligenza artificiale – promette di fermare tutti i tipi di ransomware, in particolare i cryptor, in 3 secondi con l’integrazione di Sangfor Endpoint Secure e Sangfor Network Secure, il primo firewall di nuova generazione (NGFW) che integra le tecnologie più avanzate disponibili: Intelligenza Artificiale, Cloud Threat Intelligence, NG-WAF (Next Generation Web Application Firewall), IoT Security e SoC Lite.

La soluzione anti-ransomware opera a più livelli, in sinergia con tutti i prodotti Sangfor che comunicano tra loro: firewall Network Secure o Internet Access Gateway (IAG) a livello perimetrale, antivirus Endpoint Secure a livello computer e Cyber Command come console di monitoraggio centrale con AI di supporto.

Il tempo impiegato da Endpoint Secure per individuare il ransomware che si attiva in un computer e bloccarne l’esecuzione è di appena 3 secondi. Il concept è che più veloce è la reazione, minore è il danno potenziale.

La soluzione è già disponibile in Italia; il target è l’azienda di ogni dimensione e tipologia. Economicamente è molto competitiva, specialmente se paragonata al rischio a cui si espone chi non è adeguatamente preparato contro gli attacchi.

Sangfor Network Secure fornisce protezione contro le minacce persistenti avanzate (APT), i malware, i ransomware, le minacce IoT e gli attacchi basati sul web. Integra funzioni di sicurezza quali firewall, controllo delle applicazioni, filtraggio degli URL, sistema di prevenzione delle intrusioni (IPS), anti-malware, cloud sandbox e WAF. Sfrutta anche la potenza di Sangfor Engine Zero (motore di ispezione del malware abilitato all’AI) e Neural-X (piattaforma di threat intelligence e analisi) per rilevare e isolare le minacce emergenti che non sono ancora state aggiunte a nessun database di sicurezza, rendendolo particolarmente efficace contro gli attacchi zero-day.

La soluzione è stata sviluppata entro la strategia globale dell’azienda, che persegue un costante perfezionamento di tutti i prodotti impegnandosi a dare seguito alle richieste o ai suggerimenti ricevuti e raccolti dai partner e dai clienti finali; migliorare e tenere i prodotti al passo con i tempi è necessario nel campo della network security, dove ogni giorno si evidenziano nuove e sempre più pericolose minacce.

Rispetto alla precedente versione (Sangfor NGAF), Sangfor Network Secure vede un’evoluzione della piattaforma hardware a garanzia di una performance migliore e un’evoluzione dell’intelligenza artificiale che collabora con il firewall alla ricerca di minacce. Altri importanti cambiamenti sono l’incremento del numero e della velocità delle interfacce per la massima flessibilità di gestione e il miglioramento della integrazione con gli altri prodotti della linea Sangfor Cyber Security per la creazione di un ecosistema di protezione interna e perimetrale.

«In questo momento disporre di una soluzione simile è di primaria importanza – afferma Francesco Addesi, Country Manager Sangfor Italia – perché sono contemplate tutte le principali richieste avanzate dai partner e dalle aziende, rilevate sul campo. Oltre a essere un concentrato di tecnologie a servizio delle aziende, offre la possibilità di creare un ecosistema di componenti che interagendo tra loro portano la protezione ad un livello estremamente elevato. Ci aspettiamo un forte riscontro positivo per questa soluzione che non ha competitor in termini di risposta alle necessità del mercato odierno».

Sangfor Network Secure è dedicato a qualunque azienda che deve implementare o vuole migliorare la sicurezza della propria rete informatica con un prodotto innovativo, con capacità di rilevamento delle minacce superiore alla media e con possibilità di amplificare la protezione. È indicato anche per le aziende che per dimensioni o struttura sono dislocate geograficamente su più sedi e vogliono introdurre un sistema centralizzato di tutte le connessioni e comunicazioni.