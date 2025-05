Schneider Electric è Champion nella prima Global Channel Leadership Matrix di Canalys

Schneider Electric, lo specialista nella digitalizzazione della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato di essere stata nominata “Champion” nella prima edizione della Global Channel Leadership Matrix di Canalys.

Canalys, la società di ricerca leader mondiale nel settore del canale IT, ha dato a Schneider il titolo di Global Channel Leadership Champion per il suo costante impegno nell’aumentare la sua quota di business legata al canale e per il continuo miglioramento di programmi e strumenti messi a disposizione.

Secondo Canalys, i “Champions” sono quelle aziende che raggiungono livelli di eccellenza rispetto alle loro pari nella gestione del canale, hanno migliorato i risultati nell’anno precedente e investono per il futuro. I Champions sono accomunati da caratteristiche quali l’impegno strategico per la crescita con e tramite i Partner, gli investimenti per aiutare i Partner a generare profitti e offrire le migliori condizioni di business, il focus sull’innovazione dei programmi dedicati e l’elevato livello di soddisfazione espresso dai Partner stessi. AWS, Dell Technologies, HPE Lenovo, NetAPP e Palo Alto Networks sono le altre aziende che hanno ricevuto la “corona” dei campioni di Canalys.

La commissione giudicatrice ha citato come punti di forza specifici di Schneider Electric la sua profonda attenzione per il canale, l’investimento sui programmi Partner e la sostenibilità.

Nel dettaglio, sono stati apprezzati questi aspetti:

– L’ampliamento del programma di canale con il lancio delle nuove certificazioni EcoXpert Data Center e Critical Infrastructure. Il programma offre formazione avanzata, certificazioni, vantaggi economici e supporto dedicato, per dare ai Partner l’opportunità di fornire soluzioni composte da tutta l’offerta Schneider Electric, andando oltre alla “sola” IT.

– L’impegno di Schneider Electric nel migliorare strumenti e iniziative per accelerare la crescita del business di canale nei mercati verticali più importanti.

– Il posizionamento dell’azienda, che si trova al centro dell’evoluzione del settore Data Center e dell’evoluzione della domanda energetica generata dall’AI e dalla convergenza IT/OT: questo rende Schneider Electric un alleato sempre più di valore per i Partner di canale e i clienti finali.

– L’attenzione di Schneider Electric per la sostenibilità, proposta come opportunità chiave per i Partner, in particolare per aiutare i clienti a ridurre il consumo di energia e le emissioni.

– Il lancio della Sustainability School che si rivolge ai Partner per aiutarli a creare competenze specifiche. Fino ad ora oltre 1000 Partner IT nel mondo hanno completato la formazione.

“Questo riconoscimento riflette il nostro solido impegno per il successo dei nostri Partner e la priorità che diamo alla gestione migliore possibile del nostro canale” ha dichiarato Hanne Sjoeberg, VP Channels & Operations, Secure Power Europe, Schneider Electric. “E’ un grande onore avere un ruolo così importante per creare ecosistemi di partnership forti e che diano beneficio a tutti. Restiamo focalizzati sull’innovazione continua dei nostri programmi, per aiutare i Partner nella decarbonizzazione e cogliere ogni possibile opportunità di supportarli”.

“Nel settore industriale continuano ad affermarsi strategie di go-to-market guidate dai Partner, in quanto sta diventando evidente il contributo che essi possono dare per ampliare le attività, avere efficienza nelle vendite e migliorare l’esperienza dei clienti” ha commentato Rachel Brindley, Senior Director, Channels di Canalys. “Il successo dei vendor dipende sempre più da ecosistemi di Partner diversificati. Schneider Electric ha creato relazioni solide con i suoi Partner di canale, che apprezzano il supporto dell’azienda e riconoscono il suo impegno nel collaborare per la crescita, sostenuto dal continuo miglioramento di programmi e processi”.

Il report Global Channel Leadership Matrix valuta le performance di canale a livello mondiale di 24 fornitori di tecnologie con vendite pari ad almeno 12 miliardi di dollari (oltre il 25% delle quali sono ottenute tramite i Partner) o con vendite tra i 3 e i 12 miliardi di dollari (oltre il 50% delle quali ottenuta tramite i Partner). La posizione di un vendor nella Canalys Leadership Matrix si basa sul riscontro ottenuto dai Partner di canale negli ultimi 12 mesi tramite il Canalys Vendor Benchmark, recenti metriche di performance e una valutazione delle prestazioni e delle prospettive del loro canale fatta dagli analisti di Canalys.