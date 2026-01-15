Schneider Electric modernizza la sua videosorveglianza con Genetec

Schneider Electric, specialista globale nelle tecnologie per l’energia, impiega quasi 160.000 persone in tutto il mondo, di cui 15.000 in Francia, distribuite in 100 sedi, dunque, con un’ampia varietà di strutture, che spaziano da filiali di vendita aperte al pubblico a edifici adibiti a uffici e siti industriali che richiedono livelli di sicurezza molto differenti, talvolta complessi, e richiedono un approccio personalizzato per rispondere ai rischi specifici di ciascun ambiente.

Prima del 2018, la videosorveglianza degli asset di Schneider Electric si basava su un sistema proprietario, progettato e gestito internamente. Nel corso degli anni questo sistema è diventato obsoleto, difficile da manutenere e scarsamente compatibile con i moderni requisiti di sicurezza informatica, scalabilità e centralizzazione. L’azienda ha quindi deciso di dismettere questa tecnologia e passare a una soluzione di terze parti con forti caratteristiche di solidità e interoperabilità.

Una piattaforma di sicurezza aperta per gestire tutte le telecamere di sorveglianza



Schneider Electric, che era alla ricerca di un nuovo partner tecnologico, si è affidata alla consulenza di Fiducial, che ha proposto le soluzioni Genetec per le sedi in Francia, in particolare per due siti industriali. Fin da subito Schneider Electric ha riconosciuto la piattaforma di sicurezza unificata Genetec Security Center (insieme alla soluzione di gestione video IP, Genetec Omnicast) come il prodotto ideale perché in grado di adattarsi alla grande varietà di sedi del gruppo, tenendo conto delle specifiche caratteristiche e dei diversi livelli di rischio di ciascuna struttura.

Aperta e scalabile, la piattaforma Genetec Security Center ha consentito a Schneider Electric di preservare gli investimenti continuando a utilizzare i sistemi già installati e offrendo al contempo la libertà di sostituirli gradualmente o di aggiungere nuovi dispositivi, in base alle esigenze e ai vincoli di budget di ogni sede. L’architettura aperta rispettava anche l’approccio di flessibilità a lungo termine poiché consentiva a Schneider Electric non solo di far evolvere l’infrastruttura in base alle necessità, senza interruzioni operative, ma di considerare anche la futura integrazione di applicazioni di sicurezza complementari come controllo accessi, citofoni o rilevamento intrusioni, il tutto all’interno di un’unica piattaforma.

La soluzione Genetec è stata rapidamente convalidata da Schneider Electric a livello mondiale ed è l’unica soluzione di sicurezza attualmente utilizzata per la videosorveglianza in due siti industriali in Francia.

Genetec Security Center: una soluzione scalabile per il futuro



L’obiettivo di Schneider Electric è ampliare la portata della soluzione per coprire al 100% anche le sedi più piccole sul territorio francese sostituendo progressivamente le telecamere con modelli più recenti e performanti. Parallelamente, Schneider Electric sta valutando anche l’integrazione di altre tecnologie e applicazioni di sicurezza fisica in particolare l’implementazione di Security Center SaaS, la soluzione di sicurezza fisica unificata di Genetec basata su cloud e particolarmente adatta alle sedi più piccole e gestite da remoto.

Inoltre, i due siti industriali di Schneider Electric hanno recentemente cominciato a utilizzare la tecnologia di riconoscimento automatico delle targhe (ALPR) AutoVu di Genetec per gestire l’accesso dei camion in base agli elenchi di targhe autorizzate, Altri siti sono attualmente in fase di valutazione per adottare la medesima soluzione.

Una collaborazione strategica



Con l’implementazione di Genetec Security Center, Schneider Electric ha avviato una profonda trasformazione della propria strategia di sicurezza fisica. Affidandosi a una soluzione aperta, unificata e scalabile, l’azienda è stata in grado di affrontare le sfide legate alla diversità e alla criticità dei propri siti, garantendo al contempo continuità operativa e scalabilità graduale. Grazie alla flessibilità della piattaforma, Schneider Electric ora può valutare con sicurezza nuove espansioni, sia che si tratti di cloud, riconoscimento targhe, sistemi interfonici o di controllo incrociato di dati di accesso e video.