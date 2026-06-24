Sensori Smart Home: BTicino amplia l’offerta per la gestione intelligente degli ambienti

La gestione intelligente di temperatura, luce e sicurezza degli ambienti diventa sempre di più una possibilità concreta e alla portata di tutti. Il miglioramento del comfort degli spazi, siano essi luoghi residenziali o ambienti pubblici e uffici, è determinato anche dalla possibilità di ottimizzare l’uso di tapparelle e illuminazione e di mantenere il controllo degli ambienti anche in assenza di una presenza fisica. In questa prospettiva, i sensori non si limitano a rilevare condizioni ed eventi, ma contribuiscono a trasformare queste informazioni in automatismi avanzati che favoriscono una gestione più efficiente degli ambienti, aiutando a ridurre gli sprechi energetici senza rinunciare al comfort. Per questa ragione, BTicino rafforza la propria offerta interna di sensoristica, proponendo soluzioni pensate per rendere abitazioni e spazi professionali più confortevoli, efficienti e sicuri. . Il miglioramento del comfort degli spazi, siano essi luoghi residenziali o ambienti pubblici e uffici, è determinato anche dalla possibilità di ottimizzare l’uso di tapparelle e illuminazione e di mantenere il controllo degli ambienti anche in assenza di una presenza fisica. In questa prospettiva, i sensori non si limitano a rilevare condizioni ed eventi, ma contribuiscono a trasformare queste informazioni in automatismi avanzati che favoriscono una gestione più efficiente degli ambienti, aiutando a ridurre gli sprechi energetici senza rinunciare al comfort. Per questa ragione,rafforza la propria offerta interna di sensoristica, proponendo soluzioni pensate per rendere abitazioni e spazi professionali più confortevoli, efficienti e sicuri.

L’offerta comprende due famiglie di prodotto distinte, pensate per esigenze diverse. Da un lato, i sensori wireless BTicino per la Smart Home, integrati nell’app Home + Control, consentono di rilevare informazioni dall’ambiente e trasformarle in azioni automatiche e personalizzate.

Dall’altro i rilevatori Green-i, soluzioni stand-alone dedicati alla gestione automatica dell’illuminazione. Questi dispositivi non si integrano all’interno del sistema Smart Home, ma permettono in ogni caso di automatizzare l’accensione e lo spegnimento delle luci in base al movimento e alla presenza dei soggetti.

All’interno dell’impianto smart, i sensori wireless BTicino permettono di controllare temperatura, umidità, luminosità, apertura di porte e finestre e presenza di acqua. Integrati nell’app Home + Control, offrono all’utente un maggiore controllo sulle funzioni della casa e consentono di personalizzare le automazioni in base alle proprie abitudini e alle esigenze quotidiane.

Il sensore interno di temperatura misura la temperatura degli ambienti e abilita automazioni orientate al comfort e al risparmio energetico: in base alla soglia impostata, il sistema può controllare tapparelle e termoarredi elettrici, contribuendo a mantenere la temperatura desiderata in modo automatico e costante. Il sensore esterno di temperatura rileva invece le condizioni fuori dall’abitazione e permette di regolare automaticamente le tapparelle: in estate possono chiudersi per limitare il calore interno, mentre in inverno e nelle mezze stagioni possono aprirsi per sfruttare il calore solare naturale.

La gamma comprende anche il sensore di apertura/chiusura per porte e finestre, che può inviare notifiche in caso di apertura e attivare funzioni di risparmio, come lo spegnimento dei termoarredi quando una finestra è aperta o la gestione automatica delle luci. A completare le funzioni di protezione dell’abitazione è il sensore antiallagamento, che rileva la presenza di acqua in ambienti come bagno, cucina o lavanderia e invia una notifica tempestiva sullo smartphone, con la possibilità di integrarsi in azioni automatiche come la chiusura di un’elettrovalvola o l’attivazione di un allarme locale.

Accanto ai sensori per la Smart Home, BTicino propone Green-i, la gamma di rilevatori stand-alone di movimento e presenza pensata per la gestione automatica dell’illuminazione. I dispositivi permettono l’accensione e lo spegnimento automatici delle luci in base alla presenza e al movimento, contribuendo alla riduzione dei consumi energetici senza rinunciare al comfort.

Per la loro flessibilità, i rilevatori Green-i sono adatti sia per abitazioni indipendenti, per esempio per automatizzare l’accensione delle luci in zone di passaggio come ingressi, scale o garage, sia per spazi comuni e ambienti di coworking, come uffici condivisi, corridoi, sale riunioni e servizi, dove la presenza delle persone varia nel corso della giornata. Compatibili con lampade LED, integrano la gestione delle lampade in modalità “zero crossing” e consentono anche la gestione manuale tramite pulsante.

Con i sensori wireless per la Smart Home e i rilevatori Green-i, BTicino conferma il proprio approccio alla tecnologia come strumento per semplificare la vita quotidiana, migliorare l’efficienza degli ambienti e offrire ai professionisti soluzioni flessibili e coerenti con le esigenze dei clienti.