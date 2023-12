SentinelOne e Secureworks: programma congiunto di go-to-market

SentinelOne, specialista a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, e Securework, attiva anch’essa nella cybersecurity, hanno annunciato un programma congiunto di go-to-market con l’obiettivo di accelerare la resilienza informatica delle imprese. Il nuovo programma di canale combina Secureworks Taegis ManagedXDR e SentinelOne Singularity Complete, due soluzioni per la cybersecurity completamente integrate e leader del settore che semplificano la gestione del rischio e riducono il time to value grazie all’impiego di expertise informatiche, threat intelligence e tecnologia innovativa.

La partnership si basa sull’integrazione tecnologica annunciata dalle due aziende a giugno 2023 e sottolinea il reciproco impegno nel consentire alle organizzazioni di ottenere i migliori risultati per il business in materia di sicurezza. Le soluzioni Secureworks Taegis XDR e SentinelOne Singularity Complete, perfettamente integrate, offrono ai clienti l’accesso a entrambi i team di intelligence sulle minacce e al rilevamento e risposta alle minacce, con servizi gestiti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che utilizzano la telemetria di tutto il patrimonio informatico. Grazie a tali informazioni, le imprese possono rilevare più rapidamente una maggiore gamma di minacce e massimizzare gli investimenti in sicurezza. Il pacchetto SentinelOne e Secureworks è disponibile a livello globale attraverso i partner.

“Le imprese sanno che non possono permettersi di gestire la propria postura di cybersecurity dopo una violazione. Vogliono essere consapevoli del rischio che stanno correndo e ridurre i silos, perché l’eccessiva complessità consente agli aggressori delle minacce di agire inosservati. La partnership con SentinelOne consentirà di mettere in evidenza le aree più nascoste degli ambienti informatici, consentendo alle organizzazioni di realizzare un’infrastruttura di cybersecurity più resiliente e affidabile”, ha dichiarato Chris Bell, VP Strategy and Corporate Development di Secureworks. “La stretta collaborazione end-to-end con SentinelOne è più che unica nel nostro settore e siamo entrambi impegnati a operare insieme perché riconosciamo che lavorare come una community unita è l’unico modo per cambiare lo scenario del cybercrime”.

Piattaforme complesse che creano conflitti e silos all’interno dell’ambiente di sicurezza ostacolano i tentativi delle aziende di creare ambienti informatici agili e capaci di incrementare il ritorno sugli investimenti. Uno degli obiettivi principali della nuova partnership tra SentinelOne e Secureworks è quello di rendere le soluzioni di cybersecurity evolute e leader di mercato più accessibili, integrate e convenienti per un maggior numero di aziende clienti. Il programma congiunto offre ai solution provider una formazione avanzata, l’integrazione tecnologica bidirezionale di SentinelOne e Secureworks, nonché l’accesso a centinaia di integrazioni API senza costi aggiuntivi e attività di marketing congiunte a livello di partner.

“I clienti ribadiscono di aver bisogno di una protezione informatica di qualità. Non amano tecnologie mal combinate e spacciate per ‘partnership’, perché creano silos e complessità e le aziende non hanno le competenze o le risorse per gestirle al meglio”, ha commentato Mark Mahovlich, VP of Strategy and Execution di ICM Cyber. “È questo che colpisce dell’approccio di SentinelOne e Secureworks: la tecnologia è integrata in modalità end-to-end, il che la rende utilizzabile, accessibile e altamente funzionale. Per noi questa integrazione è fonte di innovazione, perché si tratta di una soluzione pensata su misura per la comunità dei partner, in grado di favorire la crescita reciproca”.

“La mission di SentinelOne è quella di dotare le aziende degli strumenti necessari per rispondere alle minacce informatiche in modo rapido ed efficace. La collaborazione con Secureworks è più di una partnership: è un impegno a vincere questa sfida”, ha dichiarato Ken Marks, VP Worldwide Channel di SentinelOne. “Insieme a Secureworks possiamo fornire a ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni e dal budget, l’accesso a una tecnologia di cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale leader a livello globale, che consente loro di proteggere l’intera azienda in modo semplice e integrato”.