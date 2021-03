Arrow Electronics sigla un accordo di distribuzione paneuropeo con Secureworks a sostegno della digital transformation delle aziende

Arrow Electronics ha stretto un accordo di distribuzione paneuropeo con la società di cybersecurity Secureworks per offrire al canale europeo un ampio portfolio di software e servizi che assicurano soluzioni di sicurezza scalabili e perfettamente integrate.

Nello specifico, la collaborazione è orientata a promuovere i processi di digital trasformation delle aziende, consentendo loro di realizzarli in modo sicuro. In tal senso, Secureworks fornirà ad Arrow un percorso semplificato per soddisfare la crescente domanda di cybersecurity da parte dei clienti.

Secureworks pensa agli ambienti cloud e alle infrastrutture di rete

Mentre la digitalizzazione aumenta la complessità degli aspetti tecnici all’interno delle organizzazioni, cresce anche il numero di endpoint e applicazioni che viene esposto alla minaccia di attacchi informatici, soprattutto all’interno degli ambienti cloud e nelle infrastrutture di rete. Diventa così fondamentale che la trasformazione digitale sia protetta da ogni nuova minaccia, permettendo allo stesso tempo alle organizzazioni di innovare e crescere.

Secureworks ha messo a fattor comune le risorse con Arrow, grazie alle straordinarie potenzialità offerte dal distributore per l’ingaggio, l’abilitazione e il supporto alle vendite del canale. I partner di canale che si uniscono al Secureworks Global Partner Program hanno accesso a preziosi benefici come la registrazione dei deal, l’assegnazione di nuovi lead, le precise regole di ingaggio e i benefici finanziari, dove previsto. I partner di canale possono anche richiedere fondi per lo sviluppo congiunto di iniziative di marketing.

Per il canale di Arrow software e i servizi di risposta agli incidenti

I prodotti e i servizi disponibili attraverso il nuovo accordo di distribuzione includono Secureworks Taegis XDR (Extended Detection and Response), Secureworks Taegis ManagedXDR, Secureworks Taegis VDR, e Secureworks Incident Management Retainer, per la risposta proattiva e di pronto intervento agli incidenti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Maureen Perrelli, Chief Channel Officer di Secureworks: «Siamo entusiasti di ampliare la partnership con Arrow, consentendo loro di commercializzare e rivendere all’estesa rete di rivenditori a valore di tutta Europa i nostri prodotti software e i servizi di risposta agli incidenti. Arrow è da sempre un distributore di fiducia di Secureworks in Nord America, ed è ben posizionato a livello globale per consentire alla nostra comunità di partner di fornire prodotti e servizi al mercato europeo della cybersecurity».

Per Alexis Brabant, Vice President Sales di Arrow Enterprise Computing Solutions in EMEA: «Con un’ampia rete di vendor e fornitori di servizi a listino, Arrow assicura una ricca gamma di soluzioni per coprire l’intero ecosistema tecnologico. La minaccia dei cyber-attacchi non è mai stata così elevata e Arrow è felice di collaborare con Secureworks per offrire una soluzione che consente ai clienti di concentrarsi sulla crescita del proprio business, pur avendo la consapevolezza che la sicurezza può scalare altrettanto rapidamente per proteggere i dati dagli attacchi informatici».