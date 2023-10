Sostenibilità e videosorveglianza: l’approccio di Axis

“Fiducia” è il termine chiave per operare con successo sul mercato. Senza fiducia e trasparenza non ci può, infatti, essere una relazione proficua e ottimale per tutte le parti. Per rafforzare ulteriormente la nostra affidabilità agli occhi di tutta la filiera, ci siamo sottoposti a una valutazione di sostenibilità indipendente, condotta da EcoVadis , ottenendo un rating di sostenibilità Silver per due anni consecutivi. Si tratta di un riconoscimento al nostro approccio nel garantire uno standard elevato in tutti i criteri ESG. Inoltre, la valutazione ha dato modo ad Axis di ottenere informazioni utili sulle aree di miglioramento e, allo stesso di tempo, di raccogliere dati indipendenti sui nostri sforzi in ottica di sostenibilità.