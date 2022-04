Stampanti digitali per etichette: Epson segue i clienti

Epson ha ampliato la famiglia di stampanti digitali per etichette SurePress, annunciando importanti sviluppi: il primo è l’aggiunta di una nuova stampante SurePress L-6534VW con inchiostro arancione, che offre uno spazio colore esteso, nonché alta produttività e qualità di stampa; il secondo è un importante aggiornamento alla serie SurePress 4000 con i nuovi modelli L-4733A/AW che, grazie al nuovo sistema di inchiostri e al perfezionamento del processo di asciugatura, garantiscono una maggiore produttività sui substrati in film.

Questi progressi consentono ai modelli SurePress con inchiostri UV e a base acqua di soddisfare più facilmente le esigenze dei clienti in settori quali cibo e bevande, cosmetici e farmaci, prodotti industriali e per la casa.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia: «La gamma di stampanti per etichette Epson SurePress si contraddistingue in tutto il mondo per la qualità e la versatilità. La nostra tecnologia è costantemente in fase di sviluppo e questo annuncio dimostra il nostro chiaro impegno nel soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti».

SurePress L-6534VW con inchiostro arancione

La nuova SurePress L-6534VW con inchiostro arancione va ad aggiungersi alla SurePress L-6534VW già disponibile con tecnologia Digital Varnish e offre una velocità di stampa fino a 50 metri al minuto, ideale per produrre alti volumi. Grazie all’uso della quadricromia (CMYK) con l’aggiunta dell’inchiostro arancione per ampliare lo spazio cromatico e di un inchiostro bianco ad alta opacità incluso di serie, è possibile riprodurre i colori spot con maggiore precisione.

Questa stampante digitale utilizza il sistema di pinning UV a LED di Epson per controllare lo spargimento dell’inchiostro, per sfumature più dettagliate, immagini più nitide e colori brillanti; in questo modo l’accuratezza e l’uniformità dei colori raggiungono nuovi livelli e offrono ai clienti scelte più personalizzate in grado di soddisfare ogni esigenza.

SurePress L-6534VW inoltre stampa su un’ampia gamma di substrati di carta e film e garantisce bassi costi di gestione e un’elevata produttività. Non solo: l’interfaccia touch-panel semplifica il funzionamento, che possiede inoltre la tecnologia di controllo degli ugelli (NVT, Nozzle Verification Technology) brevettata da Epson e la manutenzione automatica della testina, per ridurre gli sprechi e il numero di interventi manuali da parte dell’operatore.

Stampanti digitali per etichette: ampio spazio colore con inchiostri CMYKOG

Un importante aggiornamento alla serie 4000 è costituito dall’introduzione del modello SurePress L-4733A/AW. Questa serie è ampiamente riconosciuta per l’elevata qualità e affidabilità ed è unica nell’utilizzo di inchiostri a base acqua in grado di stampare su substrati in carta e film.

Con questa stampante, il tipo di inchiostri AQ è stato ulteriormente sviluppato per offrire una maggiore affidabilità e una serie di vantaggi, tra cui una migliore qualità dell’immagine e una maggiore stabilità dei colori. In questo modo, i label converter e gli stampatori possono aumentare la produttività e garantire prestazioni affidabili su un’ampia gamma di substrati. SurePress L-4733A/AW utilizza inoltre un set di inchiostri CMYKOG, che offre un ampio spazio colore per un’eccellente precisione e saturazione dei colori, mentre l’inclusione di inchiostri bianco e nero non patinato amplia la flessibilità dei substrati.

Le nuove funzioni di manutenzione automatizzata riducono ulteriormente i tempi di inattività per migliorare produttività e affidabilità.

Inchiostri conformi alle normative europee per l’imballaggio degli alimenti

Epson produce inchiostri personalizzati ed è in grado di controllare ogni aspetto della produzione. Non solo: l’azienda ha investito in modo significativo nei sistemi e nei processi di controllo igienico e si attiene alle buone pratiche di fabbricazione dei materiali. Gli inchiostri delle serie SurePress 6000 e 4000 sono infatti conformi alle normative europee che riguardano i materiali che entrano in contatto con i prodotti alimentari per l’imballaggio degli alimenti.

La gamma SurePress è inoltre supportata da Epson Remote Diagnostics e da una rete di servizi in tutto il mondo per garantire prestazioni ottimali per gli utenti SurePress.