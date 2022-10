Stormshield presenta il suo nuovo piano di investimenti pluriennale

La strategia di sviluppo di Stormshield si focalizzerà su tre aree primarie: potenziare le proprie attività di ricerca e sviluppo, rafforzare la sua presenza internazionale e coltivare i propri talenti.

R&D: il motore trainante di Stormshield

Quest’anno, l’investimento di Stormshield in Ricerca e Sviluppo ammonta a 25 milioni di euro. Si tratta di un importo considerevole: Stormshield è uno dei pochi produttori europei di soluzioni per la cybersecurity in grado di stanziare un tale livello di risorse annuali per lo sviluppo dei propri prodotti – un impegno irrinunciabile a fronte della costante evoluzione tecnologica e dell’elevato livello di competitività del settore.

A ulteriore sostegno di questo approccio è stato presentato un piano di investimenti aggiuntivo, che prevede l’assegnazione di tre quarti dei nuovi fondi all’R&D. Alla gamma Stormshield Network Security (SNS), che rappresenta storicamente la fetta più grande del business aziendale, sarà riservata un’attenzione particolare. Risorse aggiuntive saranno assegnate anche alle altre linee di prodotti Stormshield per la protezione dei dati e delle postazioni di lavoro.

In questo quadro il potenziamento delle soluzioni esistenti a livello funzionale tramite iniziative in-house o creando nuove partnership tecnologiche – altro dei fiori all’occhiello di Stormshield – avrà la priorità.

La cybersecurity è un settore il cui campo d’azione va costantemente esteso. Di conseguenza, il monitoraggio delle tecnologie oltre che l’analisi e la comprensione delle nuove minacce informatiche sono essenziali per lo sviluppo di nuove soluzioni e per incrementare il livello di protezione fornito. Pertanto, nel piano di investimenti è incluso anche il rafforzamento delle capacità di threat intelligence, con l’obiettivo di rendere le soluzioni del vendor ancora più efficaci, rilevanti per il mercato e robuste. Nell’ambito di questo progetto, negli ultimi due anni Stormshield ha già completato un importante lavoro di analisi statica del codice. Un’iniziativa elogiata e presa ad esempio dalla comunità cyber e che darà i propri frutti non appena sarà annunciato il futuro “Cyber Resilience Act”.

Europa: territorio preferenziale per un posizionamento unico

Stormshield celebrerà il suo 25° anniversario nel 2023. Per il marchio, questa è l’occasione perfetta per rafforzare il suo profilo internazionale e consolidare la sua posizione di leader in Europa.

Il DNA europeo di Stormshield e la lunga esperienza hanno reso l’azienda uno dei principali fornitori di firewall in Europa. Questo ruolo prestigioso trova fondamento nella qualità delle soluzioni offerte e nell’ampio supporto che Stormshield fornisce ai propri clienti per soddisfare al meglio le loro esigenze attraverso una rete di oltre 1.200 distributori, integratori e rivenditori.

Con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il rapporto quotidiano con i clienti che presentano criticità di cybersecurity e per elevare il proprio profilo sul mercato, Stormshield intende accrescere la propria presenza in Germania, Polonia, Spagna e Italia, ma anche promuovere il proprio sviluppo nei Paesi nordici e nel Benelux, dove la sua presenza può soddisfare la richiesta di alternative europee. La decisione di concentrarsi principalmente sui mercati europei è in linea con la strategia del pure player europeo, che tuttavia intende considerare anche opportunità di sviluppo in Canada e in altre aree del mondo: attraverso la sua rete di partner Stormshield commercializza difatti le proprie soluzioni già in oltre 40 Paesi.

Attrarre e mantenere i talenti: le due sfide chiave della cybersecurity

Il settore della cybersecurity affronta una forte carenza di risorse che trova espressione anche nell’assenza di professionisti con esperienza, a cui si aggiunge la recente e drastica trasformazione delle aspettative dei dipendenti nei confronti delle aziende e del “benessere sul luogo di lavoro”. Tali elementi costituiscono nel frattempo un problema per tutte le aziende, chiamate a ripensare i propri metodi operativi e la rispettiva immagine quale datore di lavoro per risultare più attraenti e dare maggior senso alle attività quotidiane dei dipendenti e futuri collaboratori.

Anche Stormshield non è immune a questi sviluppi e destinerà pertanto nuove risorse umane e finanziarie a questo ambito. Numerose misure sono già state introdotte e il piano di investimenti accelererà la realizzazione di nuovi progetti riguardanti le condizioni di lavoro, la condivisione dei valori aziendali, lo sviluppo delle carriere e la valorizzazione dei talenti.

“La resilienza è molto più importante della perfezione, e conduce sempre al successo: questo è il mio principio guida. Dopo 25 anni di attività e crescita continua, il presente piano di investimenti riflette la fiducia e il sostegno dei nostri azionisti, consapevoli della nostra capacità di tener fede agli impegni presi. Esso enfatizza altresì la qualità della resilienza che abbiamo dimostrato per molti anni, non solo in ambito tecnologico, ma anche commerciale in un mercato ultra-competitivo e dei nostri team, che perseguono l’obiettivo condiviso di muoversi ancora più velocemente, insieme, all’unisono. Vorrei quindi ringraziare i nostri 400 dipendenti in Europa che contribuiscono quotidianamente alla crescita di Stormshield e sostengono le nostre ambizioni”, commenta Pierre-Yves Hentzen, CEO di Stormshield (nella foto).