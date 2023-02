Sviluppare proprietà intellettuale conviene ai partner SAP

Uno studio recente di IDC evidenzia che sviluppare proprietà intellettuale promuove la crescita dei partner SAP. Secondo i risultati della ricerca commissionata da SAP, infatti, i partner che investono oltre il 20% del fatturato in proprietà intellettuale (IP) possono aspettarsi una crescita del fatturato superiore del 60% rispetto alla media.

Anche a fronte della volatilità dei mercati, il 93% dei partner prevede una crescita accelerata dei ricavi relativi a SAP rispetto all’anno precedente. Le maggiori opportunità per i partner risiedono nella crescita dei servizi per l’IT e il public cloud, come software as a service, platform as a service e infrastructure as a service.

Nonostante l’incertezza economica, i partner SAP che continuano a investire nell’innovazione stanno raccogliendo i frutti e realizzano solidi margini. I partner sono essenziali per fornire le soluzioni che aiutano i clienti SAP ad adattarsi, sviluppare e portare nuove idee sul mercato.

Sviluppare proprietà intellettuale conviene davvero

Accely, partner SAP, ha dichiarato che sviluppare proprietà intellettuale richiede impegno, investimenti e pazienza, ma può essere un elemento di differenziazione nel mercato e accelerare ricavi e profitti. Questo è stato ulteriormente dimostrato da IDC, che ha rilevato che per ogni soluzione SAP da 1 dollaro, i partner che investono nello sviluppo e nella vendita del proprio software cloud guadagnano 10 dollari e quelli che investono nei propri servizi guadagnano 8,81 dollari. Con nuove opportunità come la recente collaborazione di SAP con Coursera, uno dei più grandi fornitori di formazione online al mondo, i partner possono migliorare le competenze dei loro consulenti e sfruttare questa opportunità per crescere.

Come sottolineato da Paul Edwards, direttore della ricerca, Canali software e ecosistemi, IDC: «Oggi le aziende si trovano ad affrontare molti elementi di incertezza che mai, come le interruzioni nelle supply chain, i cambiamenti climatici, la scarsità di talenti e il rallentamento dell’economia. Sulla base della nostra ricerca, i partner che hanno investito nello sviluppo della proprietà intellettuale e i partner che si impegnano in più di due soluzioni SAP traggono il massimo vantaggio dalla collaborazione con SAP».

Tecnologie come SAP Business Technology Platform (SAP BTP) consentono ai partner di ottenere solidi profitti. Ad esempio, retailsolutions AG, partner SAP, sfrutta SAP BTP per sviluppare nuovi processi e IP.

Come spiegato da Florian Kraus, managing partner, retailsolutions AG: «Fino al 70% del nostro fatturato proviene dalle migrazioni di SAP S/4HANA e SAP BTP, che è la base su cui costruire il futuro, ha una rilevanza strategica per noi». Inoltre, IDC ha rilevato che SAP BTP consente ai partner di migliorare continuamente le relazioni con i clienti, il che significa che i partner SAP riescono a mantenere i clienti più a lungo, se non per tutta la vita.

Come concluso da Karl Fahrbach, chief partner officer, SAP: «Con la rapida accelerazione della trasformazione digitale, i clienti si affidano ai partner SAP per orientarsi nelle fasi successive del loro percorso digitale. Secondo lo studio IDC, il 43% dei ricavi dei partner proviene da soluzioni specifiche di settore, che dimostrano che investire nell’innovazione per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti è un percorso comprovato verso la redditività per i nostri partner. SAP è fermamente impegnata ad aiutare i partner ad applicare le loro conoscenze specifiche di settore per creare nuove e stimolanti opportunità di crescita».