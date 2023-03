Synology Store: online lo shop europeo di Synology

Synology ha annunciato l’apertura del suo nuovo store online nell’Unione Europea. Il Synology Store offre una piattaforma ufficiale presso la quale i clienti possono acquistare ricambi e accessori Synology, ad esempio schede di rete aggiuntive, moduli di memoria, kit di binari e altri componenti Synology originali per i loro dispositivi.

“Siamo emozionati per il lancio del nostro nuovo store grazie al quale gli utenti potranno trovare e acquistare velocemente accessori e componenti Synology originali sul nostro sito web” ha dichiarato Rosiel Lee, Director presso Synology “. Questa operazione dimostra il nostro impegno per offrire ai clienti un’esperienza post-vendita trasparente con un servizio di assistenza ai prodotti destinato a durare nel tempo”.

Synology è una società taiwanese specializzata in dispositivi di archiviazione collegati alla rete. La linea di NAS di Synology è nota come DiskStation per i modelli desktop, FlashStation per i modelli all-flash e RackStation per i modelli con montaggio su rack (fonte: Wikipedia).

Disponibilità

Il Synology Store oggi è disponibile in Unione Europea (esclusa Malta), Andorra, Liechtenstein e Monaco, nonché negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Nel prossimo futuro è previsto il lancio in altre regioni; l’apertura dello store sarà comunicata non appena i servizi diventeranno disponibili.

Spedizione gratuita

Per gli ordini a partire da €200 la spedizione sarà gratuita in tutti i paesi serviti, fatta eccezione per Andorra, Cipro, Grecia, Irlanda, Liechtenstein e Portogallo. Tutti gli acquirenti avranno la possibilità di rendere i propri acquisti entro 30 giorni, avranno accesso all’assistenza tecnica mediante un servizio semplificato, potranno richiedere i ricambi dei loro prodotti tramite gli Account Synology e, facoltativamente, la consegna entro la giornata successiva.