Systematika Distribution è distributore delle soluzioni Sangfor

Continua il percorso di trasformazione digitale delle organizzazioni italiane che devono poter contare su soluzioni IT sicure, scalabili ed efficienti. Per questo, Systematika Distribution, realtà specializzata nella distribuzione a valore aggiunto di soluzioni per cloud, data center, virtualizzazione e iperconvergenza, annuncia una nuova partnership strategica con Sangfor Technologies Italia, leader globale nel settore della cybersecurity e del cloud computing integrato e abilitato all’intelligenza artificiale.

Questa collaborazione mira a fornire ai Service Provider e ai System Integrator una gamma completa di soluzioni IT avanzate, migliorando l’efficienza operativa e rafforzando la sicurezza dei loro ambienti IT. La partnership si concentra sull’offerta di prodotti Sangfor, noti per la loro affidabilità, scalabilità e facilità di gestione.

I vantaggi derivanti dalla partnership tra Systematika Distribution e Sangfor

Benefici per i Service Provider e System Integrator:

Sicurezza Potenziata : le soluzioni di sicurezza di Sangfor proteggono dalle minacce informatiche avanzate, assicurando la continuità operativa e la protezione dei dati.

: le soluzioni di sicurezza di Sangfor proteggono dalle minacce informatiche avanzate, assicurando la continuità operativa e la protezione dei dati. Cloud Computing Avanzato : le soluzioni di cloud computing di Sangfor consentono una gestione semplificata e ottimizzata delle risorse IT, favorendo l’adozione del cloud ibrido.

: le soluzioni di cloud computing di Sangfor consentono una gestione semplificata e ottimizzata delle risorse IT, favorendo l’adozione del cloud ibrido. Infrastruttura IT Efficiente: le soluzioni di infrastruttura IT di Sangfor offrono prestazioni elevate e scalabilità, permettendo ai Service Provider e ai System Integrator di rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti.

La nuova partnership tra Systematika Distribution e Sangfor è già ufficialmente lanciata e sarà celebrata con una serie di webinar, demo e incontri con i partner per presentare le soluzioni Sangfor e discutere come creare nuove opportunità di business.

Dichiarazioni

“La nostra collaborazione con Sangfor Technologies Italia rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di offrire soluzioni IT all’avanguardia ai nostri partner“, ha dichiarato Franco Puricelli, Amministratore delegato di Systematika Distribution. “Siamo entusiasti di poter offrire ai Service Provider e ai System Integrator le soluzioni innovative di Sangfor, che consentiranno loro di migliorare la sicurezza, l’efficienza e la scalabilità dei loro servizi“.

“Siamo lieti di collaborare con Systematika Distribution, un partner di fiducia con una vasta esperienza nel settore IT“, ha affermato Francesco Addesi, Country Manager Sangfor Technologies Italia. “Questa partnership ci offre l’opportunità di ampliare ulteriormente la nostra presenza sul mercato e di supportare un numero sempre maggiore di aziende nel loro percorso di trasformazione digitale“.