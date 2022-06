The Power of One: il valore di affidarsi ad un solo fornitore

Da sempre impegnata nell’offrire soluzioni intelligenti basate su piattaforme aperte, flessibili e totalmente adattabili a ogni ambiente ed esigenza, per il miglioramento della sicurezza e l’ottimizzazione delle prestazioni aziendali, Axis Communications presenta il valore di una soluzione unificata. The power of ONE, un nuovo hub del sito Axis dove scoprire tutti i vantaggi di scegliere una soluzione di sicurezza unificata end-to-end attraverso giochi, strumenti utili, video e contenuti scaricabili.

La scarsa integrazione tra le telecamere e i sistemi di gestione video rappresenta uno dei principali motivi di ritardi e di aumento dei costi. Quando si scopre che l’hardware non è supportato dal software di gestione video o quando il cliente deve aspettare una nuova versione del software per poter aggiungere il dispositivo i problemi aumentano e crescono le frustrazioni.

The power of ONE pone così l’accento sulla soluzione unificata di sicurezza di Axis Communications che come singolo produttore, grazie ad un solo strumento di progettazione, una sola interfaccia utente e un unico referente per l’assistenza, ti segue dalla progettazione, all’installazione e manutenzione sempre con uno sguardo al futuro in ottica scalabilità del sistema. The power of ONE permette così di costruire un sistema di sicurezza completo e avanzato sfruttando l’intero portfolio di prodotti Axis (video, controllo accessi, analisi, audio, radar…).

Un solo fornitore, una sola interfaccia, una sola licenza, un solo contatto per l’assistenza e un solo potente strumento di progettazione: tutto questo significa semplificare, velocizzare e ottimizzare i costi.

Martedì 28 giugno, alle ore 10.30, Simone Biancardi, Key Account Manager e Claudio Crippa, Sales Engineer, entrambi esperti Axis Communications, spiegheranno i vantaggi di scegliere una soluzione unificata con un webinar gratuito su piattaforma Webex Event Center. “Nell’evento online sarà possibile scoprire come e perché l’approccio di un unico fornitore è vantaggioso, sia per il cliente finale che per l’installatore o system integrator, e come questo può far risparmiare tempo e denaro” spiega Biancardi. Crippa evidenzia che “spiegheremo la semplicità del modello di licenza Axis e i vantaggi di utilizzare un’unica interfaccia utente per controllare, programmare e gestire l’intera soluzione. Verrà inoltre presentato AXIS Site Designer, l’unico strumento necessario per progettare sistemi di sorveglianza, dalla bozza di progetto al completamento del progetto e il cuore del sistema il Video Management Software AXIS Camera Station, i dispositivi, le analitiche, la cyber security e il tema dell’integrazione”.

È possibile consultare l’agenda e iscriversi al webinar The power of ONE a QUESTO LINK

L’evento gratuito online sarà poi fruibile on demand all’interno della pagina web dedicate alla soluzione unificata The power of ONE