ThinkStation PX, P7 e P5: le nuove workstation Lenovo realizzate in collaborazione con Aston Martin

Lenovo ha lanciato ThinkStation PX, P7 e P5, introducendo un nuovo trio delle workstation desktop tecnologicamente più avanzate che l’azienda abbia mai realizzato. Riprogettate da zero per superare i carichi di lavoro più estremi e ad alto livello di elaborazione di oggi in tutti i settori, queste nuove workstation sono dotate della più recente tecnologia con processori Intel fino a 120 core e supporto per GPU professionali NVIDIA RTX™ di fascia alta. Inoltre, le nuove workstation vantano un design del telaio completamente nuovo e rivoluzionario e termiche avanzate, nonché funzionalità BMC per il monitoraggio del sistema remoto semplificato. Dalle esperienze di realtà virtuale e realtà mista e produzione virtuale, all’apprendimento automatico, alla scienza dei dati, all’ingegneria assistita da computer (CAE), all’acquisizione della realtà e all’intelligenza artificiale, queste workstation di nuova generazione soddisfano le richieste sempre crescenti di maggiore potenza, prestazioni e velocità in un modo scalabile e a prova di futuro per questo nuovo mondo del lavoro nell’ufficio ibrido.

“Queste nuove workstation desktop sono state progettate meticolosamente sulle esigenze del cliente al fine di soddisfare i risultati di business desiderati e offrire nuove soluzioni innovative che i nostri clienti possano godere anche in futuro man mano che i carichi di lavoro aumentano di complessità”, ha affermato Rob Herman, vicepresidente di Workstation e Client AI Business Unit di Lenovo. “Abbiamo collaborato a stretto contatto con Intel, NVIDIA e Aston Martin per garantire che questi nuovi sistemi offrano il meglio in termini di forma e funzionalità, combinando uno chassis premium con grafica, memoria e potenza di elaborazione ultra high-end.”

Per dare vita a questo trio di workstation, Lenovo ha collaborato con il suo cliente Aston Martin, rinomata casa automobilistica, azienda d’élite nel panorama delle automobili sportive di prestigio, per co-progettare il nuovo telaio ThinkStation. In linea con la filosofia di design di Aston Martin, la collaborazione ha cercato di riflettere l’iconico linguaggio di design rosso di Lenovo, fornire le massime prestazioni possibili e consentire livelli avanzati di personalizzazione. I progettisti di Lenovo e Aston Martin hanno lavorato in collaborazione per creare macchine dalle prestazioni eccezionali, consentendo agli utenti di workstation di amplificare ogni singola fase dei loro complessi flussi di lavoro. Per fare ciò, i team hanno concepito un nuovo design dello chassis tool-less che consente un’estrema flessibilità e una migliore ergonomia.

Con l’obiettivo di ottenere le massime prestazioni, la griglia 3D del telaio è direttamente ispirata all’iconico Gran Turismo DBS di Aston Martin, applicando le intuizioni del design del segmento automobilistico ad alte prestazioni a una workstation desktop. I deflettori dell’aria ridisegnati e le aperture di ventilazione esagonali 3D più grandi, insieme al sistema di raffreddamento a tre canali brevettato da Lenovo, consentono un flusso d’aria senza ostacoli, garantendo la massima aspirazione dell’aria fredda e lo scarico dell’aria calda. Di conseguenza, l’iconico chassis massimizza le prestazioni di CPU, GPU, memoria e storage. Inoltre, tutte e tre le nuove workstation vantano un innovativo design modulare con unità ad accesso frontale per una facile manutenzione e flessibilità di aggiornamento.

“La collaborazione progettuale del nuovo chassis ThinkStation di Lenovo è stata un incredibile viaggio lungo tre anni”, ha affermato Cathal Loughnane, direttore di Aston Martin Partnerships. “In quanto clienti di workstation Lenovo, questo progetto è stata un’opportunità unica per creare un sistema ad alte prestazioni che utilizzeremo per progettare e sviluppare i nostri veicoli ad alte prestazioni”.

Lenovo ThinkStation PX: per la massima flessibilità da desktop a data center

L’offerta di prodotti per workstation di fascia alta e di punta di Lenovo, la Lenovo ThinkStation PX raggiunge livelli estremi di potenza e prestazioni con il supporto di più core ed espandibilità rispetto alle generazioni precedenti di workstation Lenovo. Ottimizzata per rack, la ThinkStation PX offre la flessibilità necessaria sia per gli ambienti desktop che per i data center, consentendo una transizione senza soluzione di continuità tra i due. Questa nuova e versatile workstation è alimentata dai più recenti processori scalabili Intel Xeon di quarta generazione, che offrono fino a 120 core CPU e vantano un aumento medio delle prestazioni del 53% rispetto alla generazione precedente. ThinkStation PX offre anche il supporto per un massimo di quattro GPU NVIDIA RTX 6000 Ada Generation a doppio slot, in modo che gli utenti possano gestire ed eseguire i flussi di lavoro più complessi che si trovano negli ambienti di lavoro odierni, tra cui finitura creativa e simulazione CAE. La nuova workstation desktop, con fino a 2 TB di memoria DDR5 e larghezza di banda ultraveloce tramite linee PCIe Gen 5, offre flessibilità per la virtualizzazione multiutente in ambienti di flusso di lavoro ibridi, sia nel data center che nei cluster a tappeto sotto il desktop. Infine, questa workstation offre un efficiente alimentatore da 1850 W e alimentatori ridondanti opzionali.

Lenovo ThinkStation P7: formidabile alimentazione a singolo socket

La ThinkStation P7 è dotata di una nuova architettura di elaborazione rivoluzionaria con i più recenti processori Intel Xeon W, che supportano fino a 56 core in un singolo socket, per la potenza reinventata necessaria per affrontare le attività multithread ad alta intensità di calcolo. Progettata per superare le sfide più rigorose in termini di prestazioni e affidabilità dei carichi di lavoro che in passato si basavano in genere su server o risorse cloud, ThinkStation P7 è anche ottimizzata per rack per l’utilizzo in una varietà di ambienti desktop e data center in un alloggiamento 4U. Con il supporto di un massimo di tre GPU NVIDIA RTX 6000 Ada Generation a doppio slot, la ThinkStation P7 è ideale per creatori di contenuti, architetti, designer, ingegneri e data scientist che richiedono prestazioni senza precedenti di grafica, visualizzazione, rendering in tempo reale, CAE e AI. Dallo stile automobilistico e l’analisi della fluidodinamica computazionale alla produzione video complessa e ai flussi di lavoro di rendering, la ThinkStation P7 è in grado di affrontare le sfide più difficili.

“Siamo entusiasti di offrire la nuova linea di processori Xeon W, costruita su una nuova architettura di elaborazione rivoluzionaria e packaging con un numero significativamente maggiore di core per accelerare le prestazioni nei carichi di lavoro in più rapida crescita da cui le aziende dipendono oggi”, ha affermato Roger Chandler, vicepresidente di CCG e direttore generale, team Creator e Workstation Solution presso Intel. “Questi processori sono progettati per garantire agli innovatori professionisti, inclusi creatori, ingegneri e data scientist, la potenza e la stabilità necessarie per creare le ultime innovazioni del settore”.

Lenovo ThinkStation P5: a prova di futuro per versatilità, affidabilità e prestazioni

Un cavallo di battaglia di una workstation desktop, la ThinkStation P5 è progettata per un ampio numero di settori verticali ed è stata riprogettata per soddisfare la domanda degli utenti di livelli più elevati in termini di richiesta di prestazioni, espandibilità IT e facilità di gestione in azienda. La workstation di nuova generazione presenta uno chassis di nuova concezione, i più recenti processori Intel Xeon W, che offrono fino a 24 core, e il supporto per un massimo di due schede grafiche professionali NVIDIA RTX A6000. La memoria DDR5 ad alta velocità e la larghezza di banda PCIe Gen 5 offrono un’estrema configurabilità che soddisfa le esigenze specifiche degli utenti finali. Ottimizzata per architetti, designer, ingegneri e creativi, questa workstation brilla nella modellazione solida e nelle attività ad alta intensità di calcolo, tra cui BIM, CAD 3D complesso, acquisizione della realtà e visualizzazione geospaziale, effetti visivi e distribuzioni edge.

“NVIDIA offre le GPU di visual computing più potenti al mondo per workstation desktop”, ha affermato Bob Pette, vicepresidente della visualizzazione professionale di NVIDIA. “Questi sono presenti in tutti e tre i nuovi sistemi desktop ThinkStation di Lenovo, fornendo a data scientist, ingegneri e professionisti creativi la tecnologia ad alte prestazioni di cui hanno bisogno per lavorare con enormi set di dati, innovare più velocemente ed elevare i flussi di lavoro IA e ad alta intensità di calcolo di domani”.

Le workstation ThinkStation PX, P7 e P5 sono progettate per funzionare all’interno di alcuni degli ambienti di lavoro IT gestiti professionalmente più esigenti e forniscono funzionalità e sicurezza essenziali di livello aziendale. I rigorosi standard e test di Lenovo, ThinkStation Diagnostics 2.0, il supporto ThinkShield, gli aggiornamenti al supporto Premier e la garanzia di tre anni, offrono la tranquillità necessaria per lavorare in modo sicuro e sicuro.