V200: la nuova bodycam Motorola è a catalogo Aikom

È ora disponibile anche in Italia la nuova bodycam Motorola Solutions V200, una soluzione avanzata per la videosorveglianza mobile ideale per supportare chi lavora in prima linea: dagli operatori della vigilanza privata al personale della sicurezza urbana, fino a servizi sanitari, trasporto pubblico, ospitalità e retail.

La V200 nasce per rispondere alla crescente esigenza di strumenti indossabili affidabili, integrabili nei flussi di lavoro e capaci di documentare ogni interazione con qualità elevata, anche in tempo reale.

Uno degli elementi distintivi della bodycam V200 è la possibilità di trasmettere video in diretta (livestream), affiancata dalla funzionalità GoLive Audio, che permette agli operatori di comunicare immediatamente con un supervisore o una centrale operativa.

Questa doppia funzionalità consente una gestione più efficace delle emergenze e un monitoraggio in tempo reale, aumentando la reattività in scenari critici e migliorando la sicurezza dell’operatore sul campo. La fotocamera grandangolare HD garantisce la qualità delle immagini, mentre l’autonomia fino a 12 ore supporta l’operatività durante l’intero turno.

V200: design intelligente e funzionale per un utilizzo immediato



La bodycam V200 è progettata per essere intuitiva e facile da utilizzare grazie a pulsanti dedicati alla registrazione e all’escalation garantiscono un’attivazione rapida anche in movimento o sotto stress. Un display superiore integrato mostra in tempo reale la connessione Wi-Fi, lo stato del collegamento con la centrale e il livello della batteria.

Grazie alla tecnologia RFID Touch Assign, ogni unità può essere associata rapidamente a un operatore tramite badge RFID, semplificando la gestione in contesti multi-turno. Il dispositivo si collega inoltre a una dock station integrata, che consente la ricarica e il trasferimento sicuro dei video registrati, ottimizzando la gestione del materiale raccolto.

Sicurezza dei dati e conformità normativa



La protezione delle informazioni è un elemento centrale e la bodycam V200 è una certezza. I dati registrati dalla V200 sono crittografati end-to-end, sia nella fase di acquisizione che durante il caricamento sul cloud Motorola Solutions VideoManager. Il sistema è conforme alle normative GDPR e alle policy di gestione delle evidenze digitali, garantendo così sicurezza informatica a livello enterprise.

Ogni bodycam V200 può essere personalizzata con etichette identificative secondo il brand del cliente o il reparto operativo, semplificando l’assegnazione e la gestione anche in flotte di grandi dimensioni o multi-sito.

La V200 è disponibile da Aikom Technology



La bodycam V200 è già disponibile sul mercato italiano, distribuita da Aikom Technology, distributore ufficiale di Motorola Solutions. L’acquisto può essere effettuato anche direttamente tramite il portale e-commerce B2B AikomGo, per i professionisti ICT e i system integrator.