VersaTray: Rosenberger OSI presenta un nuovo sistema di supporti altamente modulare per il cablaggio dei data center

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), esperto in connessioni in fibra ottica, soluzioni di cablaggio e servizi infrastrutturali, presenta la sua ultima innovazione di prodotto: VersaTray, un sistema di supporti da 19″ altamente modulare e di facile manutenzione, progettato per il cablaggio dati ad alta densità nei data center. Il design innovativo introduce un’accessibilità senza precedenti all’interno del rack e l’applicazione del principio “pay as you grow”.

Utilizzando elementi di supporto espandibili e ripiani da 1/3 U, l’altezza complessiva del sistema

di supporto può essere adattata individualmente in base alle esigenze del cliente. Con una granularità di

1/3 U per il sistema complessivo, si massimizza l’utilizzo dello spazio minimo del rack.

VersaTray viene presentato per la prima volta allo stand di Rosenberger all’OFC di San Diego, che si tiene da oggi al 28 marzo 2024. Luis Brücher, Product Manager di Rosenberger OSI, spiega l’innovazione del sistema: «Una caratteristica eccezionale rispetto ad altri sistemi di ripiani è l’innovativa guida a molla a balestra, che consente di far scattare i moduli in posizione da tutte le direzioni».

Migliore operatività e maneggevolezza

I cassetti sono dotati di due posizioni di estrazione per aumentare l’accessibilità ai moduli in fibra ottica

che contengono. I cassetti possono anche essere completamente rimossi grazie a un innovativo

meccanismo di sgancio senza supporto che ne facilita l’utilizzo.

Le guide dei singoli cassetti sono dotate

di un elemento a molla che li spinge leggermente in avanti quando vengono sbloccati. Ciò consente una

migliore presa e un migliore posizionamento del cassetto.

L’esclusivo sistema di molle a balestra

consente l’installazione dei moduli senza l’uso di attrezzi, che può essere effettuata dalla parte anteriore,

posteriore o superiore. Non è necessario un allineamento preciso dei moduli rispetto ai loro supporti, il

che facilita notevolmente la gestione.

Le teste di distribuzione dei tronchi I-F possono essere integrate

direttamente nei moduli adattatori, che corrispondono a supporti, garantendo una gestione ottimizzata. I

cavi patch vengono instradati tramite guide per cavi patch neutre rispetto all’altezza, situate nella parte

anteriore di ciascun cassetto.

Opzioni per la trasmissione del segnale multimediale

Oltre alle varianti elencate per la tecnologia di connessione in fibra ottica, VersaTray includerà anche

l’opzione di trasmissione del segnale multimediale. Il sistema di supporti da 2/3 U, appositamente

sviluppato, può ospitare moduli Keystone RJ45 e moduli Keystone per la trasmissione del segnale in fibra

ottica.

Massima flessibilità e modularità

VersaTray può essere dotato di tutti gli accoppiatori standard (LC, SC, MDC, SN, MTP, MDC, E-2000)

e combinato con moduli Keystone RJ45. Le unità plug-in possono essere configurate come moduli 6×1/6

o 4x 1/4. Inoltre, il sistema offre la massima modularità per la creazione di strutture di cablaggio individuali,

sia per il cablaggio diretto che per le cassette di moduli o le giunzioni. È adatto anche a trunk con diversi

diametri delle teste di distribuzione e può essere esteso fino a 4 U.

In dettaglio, VersaTray raggiunge le seguenti densità di porte:

– 72 porte LC duplex o MTP OCTO per unità di altezza (U), 24 porte per ripiano 1/3 U

– 144 porte SN per U, 48 porte per ripiano 1/3 U

– 216 porte MDC per U, 72 porte per ripiano 1/3 U

Sistema modulare ideale per il retrofitting

Il nuovo VersaTray è un sistema modulare estremamente flessibile che può essere utilizzato a partire da

un’altezza disponibile di 1/3 U. Il principio “pay-as-you-grow” consente l’espansione con ulteriori kit di

livelli patch da 1/3 U, 2/3 U e 1 U, oltre alle opzioni per i supporti di accoppiamento da 1/4 e 1/6 in un

ripiano. Inoltre, è possibile un semplice adattamento e un retrofit dei livelli patch utilizzando lo stesso

supporto 1 U. Il sistema è anche facilmente utilizzabile per modernizzare il cablaggio esistente nei data

center come parte di progetti di retrofit.

Gamma versatile di applicazioni

VersaTray è ideale per le sale server e “white space” con sistemi rack da 19″ nei data center, nonché per

le meet-me-room, la distribuzione nei data center di colocation e le applicazioni di telecomunicazione con

opzioni di giunzione per fibre singole e a nastro.

Il sistema rivela i suoi punti di forza nelle sale server con diverse densità di imballaggio, sia flessibili con

bassa sia con alta densità di cablaggio. VersaTray è applicabile anche in architetture spine-leaf e in

progetti Ethernet e Fiber Channel. Il prodotto non è disponibile per la vendita, l’importazione o l’uso negli

Stati Uniti.