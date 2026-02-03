Vertiv presenta l’alimentazione di backup per dispositivi personali e applicazioni aziendali

Vertiv, specialista globale nelle infrastrutture digitali critiche, lancia una nuova generazione di sistemi di continuità (UPS) compatti per abitazioni e ambienti di lavoro connessi. La famiglia Vertiv PowerUPS 200, disponibile con capacità da 600 a 2200 VA, coniuga un design moderno con una maggiore facilità d’uso per workstation, sistemi point-of-sale (POS), console da gioco, dispositivi smart e impianti di intrattenimento domestico. Ora disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), la serie amplia il portfolio UPS monofase di Vertiv per ambienti domestici, uffici e negozi.

“Con l’accelerazione della domanda digitale, gli utenti cercano sempre più soluzioni di alimentazione affidabili, senza complessità operative,” ha dichiarato Giuseppe Leto, senior director, IT Systems di Vertiv in EMEA. “La famiglia Vertiv PowerUPS 200 abbina solide competenze ingegneristiche a un design intuitivo pensato per gli spazi moderni dove le persone vivono e lavorano oggi.”

Vertiv PowerUPS 200 più da vicino

Progettate per la semplicità d’uso e l’affidabilità quotidiana, le serie Vertiv PowerUPS 200 Standard Line Interactive (230V) e Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive (230 V) includono vantaggi pratici che rendono la protezione dell’alimentazione più semplice e intuitiva. Tra le caratteristiche principali troviamo le batterie sostituibili dall’utente, che consentono di prolungare in sicurezza la vita del prodotto e un’interfaccia semplice con indicatori LED di autonomia sui modelli Essential Line Interactive, oltre a un display LCD a colori sui modelli Standard Line Interactive per un’ottima visibilità dello stato del sistema.

I modelli da 1000VA in su includono porte di ricarica USB Type-A e Type-C, offrendo alimentazione pratica per dispositivi mobili e connessi. Il nuovo design integra dettagli quali un pulsante mute dedicato per la gestione dell’allarme e un imballaggio riciclabile, affiancati da funzionalità consolidate come la regolazione automatica della tensione (AVR) per una potenza in uscita stabile e un design interno ottimizzato per prestazioni costanti su un ampio intervallo di tensione.

Le serie Vertiv PowerUPS 200 Essential Line Interactive (230V) e Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive (230V) includono modelli con un massimo di otto prese totali, a seconda della configurazione. Le dimensioni compatte e l’imballaggio riciclabile li rendono ideali per gli spazi di lavoro moderni, mentre la garanzia di due anni (serie Essential) e di tre anni (serie Standard), che include la copertura della batteria, offrono maggiore sicurezza agli utenti.

La serie Vertiv PowerUPS 200 rinnova il portfolio desktop monofase di Vertiv, offrendo una protezione dell’alimentazione affidabile ed efficiente per ambienti domestici, uffici e piccoli uffici IT. Insieme ai modelli di rete come Vertiv Edge Line-Interactive UPS e Vertiv Liebert GXT5 UPS, la serie fa parte della gamma completa di soluzioni di gestione dell’alimentazione Vertiv, supportando operazioni digitali pronte per il futuro.