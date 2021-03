HANNspree introduce monitor con videocamera pop-up, altoparlanti e microfono integrati per una videoconferenza all-in-one

HANNspree, azienda specializzata in sistemi di visualizzazione, introduce nuovi display con videocamera pop-up per rendere più semplice rimanere in contatto con l’ufficio, gli amici e la famiglia.

I nuovi HP270WJB da 27″ e HP248WJB da 23,8″ includono una webcam ad alta definizione da 5Mp built-in nonché un microfono e altoparlanti incorporati per essere pronti a interagire virtualmente con tutti e non richiedono l’utilizzo di periferiche aggiuntive esterne.

Per una linearità di forma, per maggior sicurezza e riservatezza la webcam del modello HP248WJB presenta anche un pratico design “pop-up” in modo che possa essere nascosta quando non in uso.

I nuovi monitor con videocamera pop-up sono ideali per creare postazioni per le sempre più frequenti situazioni di smart working, ma anche per il gioco e la socializzazione. Oltre a essere perfetti per le videoconferenze, offrono una vasta gamma di optional per garantire una connettività flessibile, una visualizzazione confortevole e immagini di alta qualità per una varietà di applicazioni.

Immagini perfette – La risoluzione Full High Definition assicura che i contenuti anche più impegnativi vengano visualizzati in modo fedele, rendendo questi display pienamente compatibili per applicazioni multimediali, design e giochi. Una ricca tavolozza di colori e i rapporti di contrasto elevati garantiscono l’eccellenza delle immagini, grazie alla tecnologia Active Contrast di HANNspree, mentre gli ampi angoli di visione consentono l’utilizzo dello schermo anche da più utenti senza distorsioni dell’immagine. Inoltre, le modalità preimpostate per la visualizzazione di giochi, film e PC rendono semplice e veloce la selezione e il passaggio tra le migliori impostazioni di visualizzazione adeguate alle diverse attività.

Comfort visivo – Quando si è seduti a lungo davanti a un display, per lavorare, giocare o godersi la propria serie tv preferita, è importante considerare l’impatto che le ore passate davanti allo schermo hanno sul fisico. Questi display ergonomici sono dotati di un supporto multifunzionale regolabile in altezza per aiutare a impostare la posizione perfetta per il proprio comfort, funzione che è particolarmente utile quando un monitor è condiviso da più utenti. Questo può girare, inclinarsi e persino ruotare in modo che il display possa cambiare l’orientamento per adattarsi al contenuto (proprio come un tablet). Altrettanto importante è prendersi cura della salute degli occhi, motivo per cui questi monitor includono una modalità Low Blue Light e la tecnologia Flicker-Free che elimina lo sfarfallio per ridurre il rischio di mal di testa e altri effetti collaterali causati dalle lunghe ore di visualizzazione passate davanti a uno schermo luminoso.

A tutto host – Con una tripla interfaccia di porte digitali e analogiche, la connettività per l’hardware esterno di questi nuovi monitor è ampia. Inoltre, un hub USB 3.0 aggiunge ulteriore connettività per l’ampia gamma di periferiche USB disponibili oggi.

Adatti a qualsiasi ambiente moderno, i nuovi monitor HANNspree hanno un design elegante, adatto sia per l’utilizzo da desktop sia per il montaggio a parete. Sono coperti dall’ampia garanzia di 3 anni offerta da HANNspree e hanno prezzi accessibili.