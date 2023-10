WatchGuard lancia il servizio MDR per aiutare gli MSP ad accelerare l’erogazione dei servizi di sicurezza informatica

WatchGuard Technologies, specialista globale nella cybersecurity unificata, ha lanciato WatchGuard MDR, un nuovo servizio di sicurezza informatica disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, creato appositamente per rendere le soluzioni MDR (Managed Detection & Response) molto più accessibili ai fornitori di servizi gestiti (MSP) che lavorano per soddisfare la crescente domanda dei clienti per la fornitura di sicurezza informatica gestita. Il nuovo servizio è gestito da un team di esperti di sicurezza informatica e alimentato dall’intelligenza artificiale. Non richiede investimenti in un’infrastruttura tradizionale di Security Operation Center (SOC), in tecnologie avanzate o in esperti di sicurezza, alleggerendo così le pressioni che gravano sugli MSP a causa della scarsa disponibilità di professionisti di sicurezza informatica e alla carenza di finanziamenti.

“La nuova soluzione WatchGuard MDR ha effettivamente potenziato la nostra attività di servizi di sicurezza gestiti, permettendoci di sfruttare facilmente l’immenso potenziale di MDR e di offrirlo come servizio a valore aggiunto ai clienti, il tutto senza l’onere di dover creare un SOC moderno”, ha affermato Raul Zayas, presidente di ZTek Solutions. “WatchGuard MDR ha accelerato la nostra capacità di offrire ai clienti ciò di cui hanno più bisogno: una sicurezza informatica completa e di prim’ordine supportata da esperti informatici leader del settore per garantire una difesa resiliente contro le minacce informatiche in continua evoluzione. WatchGuard non solo ci ha permesso di accelerare in questa direzione, ma ha anche reso tutto incredibilmente semplice attraverso la loro architettura Unified Security Platform per aiutarci a rimanere al passo con i tempi.”

Il nuovo servizio WatchGuard MDR, altamente personalizzabile e scalabile, rafforza ulteriormente l’architettura Unified Security Platform di WatchGuard, fornendo funzionalità avanzate di rilevamento e risposta alle minacce, oltre a WatchGuard EDR, EPDR e Advanced EPDR, che consentono agli MSP di creare offerte di sicurezza robuste e complete per i propri clienti. Viene fornito con il supporto del servizio automatizzato Zero-Trust per le applicazioni, del servizio di Threat Hunting, di analisi avanzata della sicurezza, di intelligence sulle minacce e di un team dedicato di analisti esperti di cybersecurity che monitorano, rilevano e rispondono alle minacce 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

“Essendo un’azienda orientata al 100% al canale, volevamo fornire una soluzione MDR di livello enterprise che consentisse ai nostri partner MSP di espandere la propria attività senza i costi necessari per la creazione di un proprio SOC e senza aggiungere altre sfide a quelle che già affrontano nella ricerca di talenti nel campo della sicurezza informatica”, ha affermato Andrew Young, Chief Product Officer di WatchGuard Technologies. “Ci impegniamo a supportare la nostra comunità MSP e il lancio di WatchGuard MDR rappresenta un’altra pietra miliare nelle relazioni di fiducia a lungo termine che costruiamo con i nostri partner. Questo servizio non solo aiuta gli MSP a superare le barriere esistenti all’ingresso per la fornitura di servizi di sicurezza gestiti, ma consente loro di sfruttare un’opportunità in crescita con una nuova soluzione innovativa che abbiamo creato appositamente per loro”.

Caratteristiche e vantaggi principali di WatchGuard MDR

WatchGuard MDR è la scelta ideale per i fornitori di servizi che desiderano elevare il livello di sicurezza dei propri clienti, espandere il proprio portafoglio e generare flussi di entrate ricorrenti senza dover investire in moderni SOC, sofisticate e costose tecnologie basate sull’intelligenza artificiale e senza dover affrontare la carenza di esperti di cybersecurity. Le funzionalità includono:

• Monitoraggio delle attività degli endpoint e raccolta dati 24/7: fornisce monitoraggio retrospettivo e in tempo reale utilizzando i dati degli eventi acquisiti da WatchGuard EPDR o Advanced EPDR nel moderno SOC di WatchGuard.

• Ricerca e rilevamento proattivi 24/7: riduce i tempi necessari per rilevare e mitigare le minacce utilizzando l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e altre tecniche avanzate per identificare gli indicatori di attacco, mentre i threat hunter del servizio MDR di WatchGuard cercano le minacce in agguato negli endpoint.

• Indagine e convalida 24/7: riduce al minimo l’impatto di potenziali minacce affidandosi agli esperti WatchGuard per indagare rapidamente e convalidare accuratamente gli incidenti per determinarne la loro natura e gravità.

• Notifica immediata degli incidenti: fornisce una notifica tempestiva con informazioni chiave come, ad esempio, le macchine interessate e le tattiche utilizzate quando si verifica un incidente convalidato, in modo che gli MSP possano agire immediatamente.

• Opzioni di mitigazione e linee guida per la correzione: offre agli MSP la possibilità di scegliere la strategia più adatta alla propria attività. Possono decidere di affidarsi al proprio team con la guida degli esperti WatchGuard per contenere e rimuovere le tracce di un attacco, ripristinare i dati, correggere le vulnerabilità e installare controlli aggiuntivi. Oppure possono esternalizzare la risposta iniziale e il contenimento attraverso l’isolamento degli endpoint con playbook automatizzati sviluppati dagli esperti MDR di WatchGuard.

• Report settimanale sullo stato di integrità della sicurezza e report mensile sulle attività: permette di rafforzare la fiducia dei clienti grazie alla fornitura di report regolari sul loro stato di sicurezza, che i fornitori di servizi possono personalizzare per coinvolgere meglio i clienti e fornire preziosi feedback durante tutto il processo.