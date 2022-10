Zebra presenta il nuovo programma ‘PartnerConnect Location and Tracking’

Zebra Technologies lancia il nuovo programma PartnerConnect Location and Tracking per i partner che vendono sistemi RFID e di localizzazione in tempo reale (RTLS). Sviluppata come componente strategica del pluripremiato programma PartnerConnect di Zebra, il nuovo programma PartnerConnect Location and Tracking offre ai rivenditori gli strumenti necessari per aumentare le vendite di sistemi RFID e RTLS e, al contempo, permette alle aziende di implementare con successo queste soluzioni per ottenere significativi vantaggi aziendali.

Il programma di localizzazione e tracciamento di Zebra riconosce le competenze e gli investimenti dei partner nelle soluzioni tecnologiche RFID e RTLS passive e attive. I membri qualificati del programma avranno accesso esclusivo a vantaggi per la creazione di business, tra cui lead pre-qualificati, incentivi alla crescita, sconti sulle offerte del portafoglio RFID e RTLS, supporto go-to-market, finanziamenti per il marketing, maggiore gestione e pianificazione degli account di canale, nonché un logo personalizzabile che riconosce la loro esperienza nel settore.

I membri del programma (“specialists”) possono vendere e mettere in campo soluzioni di localizzazione e tracciamento, mentre gli “advanced specialists” possono offrire soluzioni di localizzazione avanzate con scalabilità “enterprise”.

“I clienti che desiderano implementare soluzioni di Internet of Things (IoT) hanno bisogno di partner fidati ed esperti”, ha dichiarato Diego Gigli, Purchasing Manager di Temera. “Questo nuovo programma di Zebra contribuirà a sviluppare e far crescere la nostra rete di relazioni e il valore che portiamo ai nostri clienti”.

Zebra, infatti, può contare su un’esperienza e una capacità innovativa decennale per le soluzioni di localizzazione – che vanno dai tag RFID passivi sulle confezioni, sino al tracking attivo degli atleti in tempo reale, contribuendo a trasformare i dati periferici in valore aziendale. Queste soluzioni di localizzazione e tracciamento supportano il monitoraggio di inventario, beni e persone in negozi al dettaglio, magazzini, centri di distribuzione, linee di produzione, ospedali e arene sportive.

“Con le soluzioni di localizzazione e tracciamento di Zebra, i partner offrono alle aziende la possibilità di vedere in tempo reale tutto ciò che accade, analizzare, prevedere le conseguenze e decidere quali azioni intraprendere”, ha dichiarato Bill Cate, Vice President of Marketing and Channels di Zebra Technologies. “Il nuovo programma di Zebra è un esempio di come PartnerConnect supporta i nostri partner a soddisfare le diverse esigenze dei clienti, il tutto rendendo più semplice la collaborazione con la nostra realtà, che ha l’obiettivo di rafforzare e far crescere il loro business e venire ricompensati per il loro costante l’impegno, le competenze e le prestazioni”.

DATI PRINCIPALI