Zebra Technologies e Conad collaborano per ridurre i costi di magazzino

Zebra Technologies Corporation, azienda innovatrice in prima linea con soluzioni e partner che offrono prestazioni all’avanguardia come vantaggio competitivo, annuncia che Conad Nord Ovest, cooperativa italiana di imprenditori indipendenti, tra le più importanti, ha scelto le soluzioni di Zebra mobile computer TC52 e cuffie wireless HS3100 oltre al sistema di voice picking sviluppato da Itworks per migliorare l’operatività nel centro di distribuzione (DC) di Montopoli. La soluzione di Zebra basata su Android, ha permesso di ridurre i costi di manutenzione delle licenze e quelli di servizio di circa il 50%.

Conad Nord Ovest conta circa 600 punti vendita nell’area nord-occidentale, con oltre 18.000 addetti, 1.700 fornitori locali e un fatturato di oltre 4 miliardi di euro. Con la precedente soluzione Windows™ per il picking di magazzino, Conad Nord Ovest si affidava al provider tecnologico per qualsiasi modifica ai processi operativi del suo centro di distribuzione. Ma negli ultimi tempi si è resa evidente la necessità di una soluzione nuova e competitiva, flessibile e scalabile: i dispositivi mobile di livello enterprise con sistema operativo (OS) Android di Zebra rispondevano perfettamente a queste esigenze.

“L’innovativa soluzione di Zebra per il magazzino ha contribuito a migliorare l’accuratezza del picking vocale dei nostri operatori nel centro di distribuzione e ad incrementare la produttività,” ha dichiarato Stefano Innocenti, Responsabile soluzioni e servizi IT per l’Area Logistica di Conad Nord Ovest. “Abbiamo riscontrato benefici operativi nei nostri flussi di lavoro front-line, ma non solo. Grazie al passaggio dalle cuffie con cavo a quelle wireless per la soluzione di voice picking, abbiamo anche registrato una riduzione del 30% del numero di dispositivi danneggiati.”

Conad Nord Ovest ha scelto l’applicazione di voice picking vo-CE sviluppata da Itworks, Independent Software Vendor (ISV) autorizzato Zebra PartnerConnect, per potenziare il proprio sistema di preparazione degli ordini presso il centro di distribuzione. Questa soluzione – che include i mobile computer TC52 e le cuffie wireless HS3100 di Zebra – consente di apportare modifiche ai sistemi esistenti, aggiungere prodotti e gestirli internamente, nel magazzino. Grazie a ciò il reparto IT di Conad Nord Ovest può rispondere in modo rapido all’implementazione di nuove funzionalità e all’ottimizzazione dei flussi di lavoro. Inoltre, la cooperativa è oggi in grado di affrontare al meglio le nuove sfide che, di volta in volta, si presentano.

“La collaborazione con Itworks, partner ISV autorizzato PartnerConnect, ci consente di offrire una soluzione all’avanguardia per la gestione di magazzino per la vendita al dettaglio, adatta alle esigenze dei singoli clienti,” ha dichiarato Andy McBain, EMEA ISV Manager di Zebra Technologies. “Ciò permette alle cooperative di vendita al dettaglio come Conad Nord Ovest di migliorare l’esperienza dei clienti con operazioni più intelligenti, che si traducono in un servizio più rapido.”

Questa soluzione di voice picking, facile da usare, ha dimezzato i tempi di formazione degli operatori in prima linea, oltre ad aver consentito un risparmio del 15% sui costi annuali di manutenzione dei dispositivi. Non da ultimo, ha fornito una piattaforma di mobile computing flessibile che può essere utilizzata per altre attività oltre al voice picking. Questi vantaggi sono un reale valore aggiunto per le attività di Conad Nord Ovest e permettono una roadmap in grado di supportare una crescita continua in futuro.

PUNTI CHIAVE:

· Conad Nord Ovest, organizzazione cooperativa italiana, ha scelto la soluzione Android vo-CE di Itworks, partner ISV di Zebra, per il voice picking. La soluzione include i mobile computer TC52 e le cuffie wireless HS3100 di Zebra per aumentare la produttività del magazzino e migliorare il controllo dell’operatività.