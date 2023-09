Access point di nuova generazione per il passaggio agli ambienti ibridi

Sophos, specialista globale nell’innovazione e nell’erogazione della cybersicurezza as-a-service, supporta il passaggio agli ambienti ibridi con Sophos AP6 Series, una gamma di access point Wi-Fi 6 a gestione remota di nuova generazione.

La nuova proposta aggiunge un ulteriore componente al portafoglio di soluzioni di accesso sicuro Sophos che comprende Sophos Firewall e Sophos Switch.

“Con il Wi-Fi gestito in cloud, Sophos affronta l’esigenza di soluzioni Wi-Fi maggiormente scalabili e gestite da remoto in grado di supportare il crescente numero di dispositivi connessi e la proliferazione dei sistemi IoT”, ha dichiarato Daniel Cole, vice president of product management di Sophos. “Questa combinazione tra Sophos AP6 Series e Sophos Switch mette a disposizione dei partner di canale una strategia che consolida le soluzioni di accesso su un unico vendor alleggerendo il lavoro e i costi associati alla gestione di una congerie di sistemi forniti da produttori differenti. Molte reti di accesso funzionano ancora a velocità di 1 Gigabit. Con il significativo incremento di prestazioni di Wi-Fi 6, il settore degli access point ha l’opportunità di riconsiderare e modernizzare l’ecosistema di rete nel quale viene implementato l’accesso wireless. La soluzione Sophos elimina un diffuso collo di bottiglia presente nel layer fisico e può incrementare le performance di rete complessive dell’infrastruttura Wi-Fi di un’azienda”.

La gamma di access point Sophos AP6 – declinata nei modelli 420E, AP6 840, AP6 840E e nell’unità da esterni AP6 420X – è dotata di almeno un’interfaccia 2.5 Gigabit integrata per una connettività LAN più veloce. In combinazione con gli switch multi-Gigabit di Sophos, progettati anch’essi per supportare 2.5 Gigabit Ethernet, le aziende possono dare impulso alla velocità di un’intera rete. Con i dispositivi AP6 420E e 840E, che supportano Wi-Fi 6E, è possibile sfruttare anche la banda dei 6 GHz, un nuovo spazio di frequenza meno congestionato che consente prestazioni superiori per i dispositivi più moderni.

Gli access point Sophos possono essere gestiti da remoto attraverso la piattaforma cloud Sophos Central insieme a una gamma di altre soluzioni più ampia di qualsiasi altro vendor. In questo modo i partner possono supervisionare tutte le installazioni dei loro clienti, rispondere alle segnalazioni di allerta e tenere traccia di licenze e date di rinnovo attraverso un’unica interfaccia intuitiva. In aggiunta è disponibile anche un’interfaccia on-premises che gli amministratori possono utilizzare per configurare gli AP localmente.