Allied Telesis punta su nuovi switch e nuove funzionalità

Allied Telesis, fornitore di dispositivi hardware e software che permettono ai clienti di realizzare soluzioni di data exchange sicure, ricche di funzionalità e scalabili, ha reso disponibili due nuovi switch “fanless” delle famiglie x330 e GS970EMX con interfacce a 10 Gigabit per una connessione di accesso senza limiti di banda, uniti a nuove funzionalità per il controllo della rete wireless.

Access switch x330-10GTX Enterprise

Dedicato ad aziende di grandi dimensioni con infrastrutture di networking estese e necessità di banda senza limiti, lo switch x330-10GTX offre un’importante serie di funzionalità in un design compatto senza ventole, con 8 porte 10/100/1000T, 1 porta in rame 1/2,5/5/10G e 1 porta SFP+. Fornisce connettività Gigabit al desktop per ottenere le più elevate prestazioni e massima flessibilità con uplink in rame e fibra Multi-Gigabit e 10 Gigabit.

Access switch GS970EMX/10 per PMI

Lo switch GS970EMX/10 è caratterizzato da un design compatto senza ventole, con 8 porte 10/100/1000T, 1 porta in rame 1/2,5/5/10G e 1 porta SFP+, che garantisce la banda necessaria grazie alle sue interfacce a 10GB. È la soluzione ideale per piccole e medie aziende che necessitano connettività costante e semplicità di utilizzo.

In aggiunta ai due nuovi switch, Allied Telesis ha sviluppato nuove funzionalità per il controllo della rete wireless, incluse nella nuova release del software di gestione Vista Manager EX, che consente di semplificare e ottimizzare la gestione di rete. Queste nuove funzionalità includono:

· Smart Activation: aggiunge resilienza alla rete wireless e, in caso di malfunzionamento AWC-SAC, riconfigura i dispositivi confinanti per garantire il servizio e minimizzare eventuali disagi.

· 3D Floor Map: offre visibilità in 3D delle installazioni multi-piano con tracciatura di movimenti dei dispositivi associati e di Smart Connect (AWC-SC), il dispositivo per il controllo autonomo delle onde.

· Sky Defender (AWC-SDF): consente un controllo decentralizzato multiutente dell’accesso ai dispositivi BYOD per ambienti a traffico elevato, come gli istituti scolastici. Ogni professore può gestire gli accessi dei propri studenti senza necessità di coinvolgere il gestore di rete.

“In un momento di grande trasformazione digitale come quello attuale, avere a disposizione banda e accessi senza limiti è fondamentale per ogni azienda, indipendentemente dalla dimesione e dal settore di appartenza,” sottolinea Alessandro Amendolagine, Sales Director di Allied Telesis Italy, Israel & ME. “L’ampliamento del nostro portfolio di soluzioni e l’aggiunta di nuove funzionalità permette di ottimizzare la connettività e la gestione delle reti, garantendo semplicità e agilità, al fine di consentire ai nostri clienti di focalizzarsi sulle attività di business, senza rischi di downtime o interruzioni.”

Disponibilità

I nuovi switch e la nuova release del software di management Vista Manager EX sono già disponibili tramite l’ecosistema di partner di Allied Telesis.