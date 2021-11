EnGenius lancia i nuovissimi access point Cloud security Wi-Fi 6

EnGenius Technologies, produttore mondiale di soluzioni di rete aziendali, ha presentato oggi due nuovissimi access point Cloud security Wi-Fi 6, i modelli ECW230S e ECW220S con sistema EnGenius AirGuard.

Dato che l’accesso remoto alla rete e la presenza di un numero crescente di dispositivi Bluetooth/IoT creano più che mai possibilità di attacco, le reti aziendali sono sempre più vulnerabili alle violazioni dei dati e agli attacchi informatici. In risposta, EnGenius ha potenziato le funzionalità di sicurezza dei suoi prodotti introducendo i nuovi access point Cloud security Wi-Fi 6 gestiti via cloud, ideali per le reti aziendali enterprise, in particolare quelle utilizzate da organizzazioni mediche e finanziarie estremamente sensibili alla riservatezza delle informazioni.

Diversamente dalle altre soluzioni per la sicurezza delle reti Wi-Fi, che eseguono la scansione al di fuori delle ore di punta, gli access point Cloud security Wi-Fi 6 sono dotati della tecnologia EnGenius AirGuard, un sistema di sicurezza wireless intelligente che identifica e neutralizza le minacce 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Utilizzando radio dedicate alla scansione continua, i security access point AirGuard™ scansionano l’ambiente senza sosta alla ricerca di attacchi – access point illegittimi, access point malevoli, inondazioni di traffico, attacchi man-in-the-middle e disturbatori di frequenze radio – senza degradare minimamente le prestazioni della rete.

I nuovi access point Cloud security Wi-Fi 6 dispongono anche di un sistema di analisi dello spettro a radiofrequenza di livello professionale, che visualizza a colpo d’occhio le frequenze radio utilizzate, per garantire che tutti gli identificativi di rete SSID siano autorizzati e che vengano sempre utilizzati i canali radio più efficienti. Il suo sistema di rilevamento degli utenti privilegiati nelle bande condivise con i sistemi radar (Zero Wait DFS) evita le interruzioni delle comunicazioni in presenza di segnali radar, gestendo il cambio automatico dei canali radio utilizzati quando necessario. Oltre a identificare i dispositivi non autorizzati, i security access point possono rilevare anche tutti i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

Mantenere una rete sicura è sempre una grande sfida. Secondo recenti statistiche, il phishing è responsabile del 90% delle violazioni dei dati aziendali, che costano miliardi di dollari in mancati guadagni e tempi morti. I dispositivi malevoli connessi alla rete sono spesso la porta d’accesso per questi attacchi. EnGenius ha investito tantissimo nella sicurezza delle reti Wi-Fi, offrendo agli utenti finali una soluzione di sicurezza “tutto in uno” gestita dal cloud, senza la necessità di acquistare più soluzioni per difendersi dai sempre più costosi e pericolosi attacchi informatici.

Caratteristiche principali:

Sistema di rilevamento delle intrusioni wireless (WIDS) – per il rilevamento delle minacce

Sistema di protezione dalle intrusioni wireless (WIPS) – per la correzione degli attacchi

Radio dedicate alla scansione – per il monitoraggio della sicurezza wireless 24/7

Analisi dello spettro RF – per identificare i canali più liberi e garantire che tutti gli SSID siano legittimi

Tecnologia Wi-Fi 6 – collegamenti Wi-Fi ad alte prestazioni in ambienti ad alta densità e con più dispositivi

Zero-wait DFS – per evitare l’interruzione del client quando viene rilevata la presenza di un segnale radar sui canali DFS

Bluetooth 5 low energy – per il rilevamento dei dispositivi BLE e l’invio di pacchetti pubblicitari estesi basati sulla posizione.

“Con oltre venti anni di esperienza nella fornitura di soluzioni networking di alta qualità, siamo lieti di continuare a guidare l’evoluzione tecnologica del settore potenziando il nostro ben noto e apprezzato sistema di gestione cloud con una soluzione integrata dedicata alla sicurezza delle reti wireless ad alte prestazioni. Gli access point modello ECW230S e ECW220S saranno in grado di identificare e prevenire le minacce alla sicurezza Wi-Fi in tempo reale, senza rinunciare alle prestazioni”, ha dichiarato Andy Chang, vicepresidente globale responsabile marketing e vendite di EnGenius Technologies. “Siamo determinati a fornire ai nostri clienti degli strumenti di sicurezza ancora più solidi per contrastare i costanti e sempre più numerosi e sofisticati attacchi alle loro reti e ai dati aziendali sensibili”.

Gli access point ECW230S e ECW220S saranno disponibili in tutto il mondo a partire dal quarto trimestre del 2021.