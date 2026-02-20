FRITZ!Box 6825 4G: accesso alla rete flessibile e sicuro a casa o in viaggio

FRITZ! lancia il nuovo FRITZ!Box 6825 4G, già disponibile. Il piccolo FRITZ!Box per reti mobili offre una connessione Internet stabile fino a 300 Mbit/s tramite 4G/LTE e può essere utilizzato in tutto il mondo. Il Wi-Fi 6 veloce e una porta LAN gigabit consentono di collegare facilmente ulteriori dispositivi quando si è in viaggio, in campeggio o in vacanza. Grazie al suo design piccolo e compatto, è semplice utilizzare il FRITZ!Box 6825 4G a casa o in mobilità.

È il primo FRITZ!Box alimentato tramite USB-C, il che offre grande flessibilità nell’utilizzo non solo di caricabatterie compatibili, come quelli per smartphone, ma anche di power bank con porta USB-C in qualsiasi luogo. Il piccolo FRITZ!Box per reti mobili è inoltre dotato di FRITZ! Failsafe per assicurare la connessione anche in caso di malfunzionamento di un altro FRITZ!Box per fibra ottica, DSL o cavo. Il FRITZ!Box 6825 4G amplia il portafoglio FRITZ! per reti mobili: un’alternativa compatta e potente ai modelli 5G FRITZ!Box 6860 5G, 6850 5G e 6850 4G. Nei negozi e su FRITZ.com il FRITZ!Box 6825 4G è disponibile da subito al prezzo suggerito al pubblico di 129 euro IVA inclusa.

Potente modem 4G/LTE con ampio supporto di frequenze



Dato che il FRITZ!Box 6825 4G offre accesso a Internet mobile fino a 300 Mbit/s ed è retrocompatibile con altre frequenze di rete mobile, può essere utilizzato ovunque in Europa. Grazie alla carrier aggregation – utilizzando fino a due frequenze 4G aggregate (2CC) e numerose opzioni di combinazione – la larghezza di banda disponibile viene sfruttata in modo ottimale. Un pratico assistente di allineamento consente il posizionamento ideale del FRITZ!Box per una ricezione ottimale.

Wi-Fi 6 veloce e sicuro e porta LAN gigabit



Grazie alle dimensioni ridotte, il FRITZ!Box 6825 4G entra in qualsiasi bagaglio a mano o zaino da trekking per offrire una connessione Internet 4G veloce e affidabile anche quando si è fuori casa. Può essere installato in spazi ridotti – ad esempio sul davanzale di una finestra – a casa, al lavoro o in ufficio. Il FRITZ!Box trasmette fino a 600 Mbit/s nella banda a 2,4 GHz secondo lo standard Wi-Fi 6 e offre crittografia sicura grazie a WPA3. Può collegarsi rapidamente agli hotspot disponibili, ad esempio nei campeggi, per rendere Internet disponibile a tutti i viaggiatori tramite Wi-Fi o la porta LAN gigabit.

Funzioni di rete e sicurezza versatili, oltre alla protezione di fallback

Il FRITZ!Box è in continuo sviluppo e aggiunge numerose nuove funzioni tramite aggiornamenti di FRITZ!OS. In questo modo può essere integrato senza soluzione di continuità in reti Mesh esistenti per ampliare in modo flessibile la copertura Wi-Fi in tutta la casa. Con la commutazione programmata la rete Wi-Fi può essere controllata secondo necessità. Allo stesso tempo, un accesso ospite sicuro offre la possibilità di condividere la connessione Internet senza consentire l’accesso alla rete domestica. Le connessioni VPN tramite WireGuard e IPSec garantiscono comunicazioni sicure. Funzioni complete di parental control come limitazioni di tempo, filtro di protezione per i minori e blocco dei dispositivi assicurano un utilizzo sicuro e monitorato di Internet in famiglia. Il piccolo FRITZ!Box 6825 4G è inoltre un dispositivo eccellente per la soluzione FRITZ! Failsafe. Anche in caso di problemi della connessione Internet principale – che sia fibra ottica, cavo o DSL – il FRITZ!Box 6825 4G subentra nella connessione fintanto che è collegato al FRITZ!Box tramite WAN o LAN.

FRITZ!Box 6825 4G – Caratteristiche principali:

Router wireless compatto per reti mobili 4G, download fino a 300 Mbit/s e upload fino a 50 Mbit/s

Wi-Fi 6 fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz)

1 porta LAN gigabit per computer, TV e altri dispositivi di rete

Comunicazione mobile 4G conforme a 3GPP release 10 con LTE Advanced Categoria 6, dual 4G/LTE carrier aggregation e 2 × 2 MIMO

Modem LTE (4G) con supporto multibanda (FDD): banda 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 e 32

Modem LTE (4G) con supporto multibanda (TDD): banda 38, 40 e 41

Modem UMTS/HSPA+ con supporto tri-band: banda 1, 5 e 8

1 slot nano SIM

Alimentazione tramite USB-C, utilizzabile anche con power bank USB-C

Perfettamente adatto come dispositivo fail-safe su un FRITZ!Box per connessioni DSL, cavo o fibra ottica

Accesso a Internet anche tramite hotspot Wi-Fi

FRITZ!OS con Mesh, parental control, accesso ospite Wi-Fi, MyFRITZ! e molto altro

Dimensioni: 65 × 135 × 98 mm