D-Link lancia i nuovi Managed Switch Gigabit della serie DGS-2000 che vanno a completare il suo portfolio switch. La nuova serie mette a disposizione delle imprese, del settore pubblico e dei service provider, una nuova soluzione economica, flessibile e completamente automatizzata.

La serie DGS-2000 è dotata di un’ampia gamma di velocità delle porte, che consente un’integrazione perfetta in diverse applicazioni e ambienti. Grazie alla tecnologia PoE, la serie di Managed Switch Gigabit offre molteplici opzioni di configurazione per l’alimentazione dei dispositivi di bordo, porte SFP per estendere la connettività di rete e funzionalità avanzate Layer 2 per garantire l’affidabilità della trasmissione dei dati; ciò rende la serie una soluzione ideale per i sistemi di accesso e le implementazioni multi-sito.

La serie supporta l’inter-VLAN routing per massimizzare l’efficienza della rete e ridurre la pressione che grava sui router e sulle reti backbone. Inoltre, gli switch supportano Auto Voice VLAN e Auto Surveillance VLAN, che danno automaticamente la priorità al traffico VoIP e di videosorveglianza; assicurando anche in caso di intenso utilizzo della rete che i trasferimenti di dati sensibili non vengano trattenuti o danneggiati.

Il nuovo modello di Managed Switch Gigabit offre anche molteplici e sofisticate funzioni di sicurezza, tra cui l’innovativo Safeguard Engine di D-Link che protegge la CPU gli switch dagli attacchi informatici. Con il pacchetto Access Control Lists (ACL), Storm Control e Smart IP-MAC-Port Binding, questi switch sono progettati per garantire alle aziende la costruzione di una rete più sicura e solida.

Gli switch della serie DGS-2000 sono tutti dotati di una apposita porta console con supporto alla Command Line Internet (CLI). Per ulteriore praticità, il servizio D-Link Network Assistant (DNA) consente agli amministratori di rilevare nella rete gli switch

D-Link in modo rapido e facile, così da poter impostare e configurare anche più dispositivi contemporaneamente.