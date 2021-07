Al Mobile World Congress 2021, D-Link è protagonista dell’evento grazie alle sue nuove soluzioni dedicate al mondo B2B e B2C con l’obiettivo di fornire alle persone connettività migliore, sempre più affidabile e sicura, e una produttività superiore. L’azienda taiwanese sta, infatti, annunciando diverse soluzioni e molteplici prodotti per le reti private 5G aziendali, le reti campus cloud-managed, le reti on-premise per le PMI e quelle per la smart home.

La rivoluzione delle reti 5G per le imprese

D-Link rende disponibile il 5G a organizzazioni e PMI permettendo loro di affrontare le crescenti richieste di connettività IoT e di avere prestazioni ottimizzate e su misura per le loro specifiche esigenze aziendali. Il 5G FWA (accesso wireless fisso) affidabile e sicuro di D-Link è un’opzione competitiva rispetto ai tradizionali servizi a banda larga su linea fissa, che sono spesso difficili da gestire e costosi da implementare in molti ambienti.

In una gamma di prodotti aziendali dedicati alla costruzione di reti private 5G affidabili, D-Link ha annunciato il nuovo DWM-3010, gateway 5G NR M2M, che facilita la connettività a banda larga 5G con velocità fino a 1 Gbps per download incredibilmente veloci, latenza ultra-bassa e congestione ridotta. Pensato per ambienti di lavoro impegnativi, il gateway può connettere fino a 50 dispositivi e il suo design robusto gli consente di resistere a temperature avverse. La gestione, centralizzata e da remoto, è semplificata grazie a D-Link Edge Cloud Solution.

Nuclias Connect Hub Plus per una maggiore produttività

Il nuovo controller hardware Hub Plus, DNH-200, è progettato per migliorare la produttività e le operazioni aziendali offrendo un controllo più semplice e perfezionato. Il dispositivo offre una gestione della rete e una registrazione video fino a 50 access point e 20 videocamere di sorveglianza. Con un software di controllo e un videoregistratore di rete integrati, il DNH-200 permette di visualizzare e registrare in tempo reale fino a 20 videocamere simultaneamente, e di riprodurre i video registrati in risoluzione Full HD 1080p. La compressione video H.265 migliora l’efficienza della codifica e riduce i costi di archiviazione e trasmissione.

Altre caratteristiche degne di nota sono la gestione multi-site con preconfigurazione del dispositivo e l’analisi avanzata per identificare e migliorare i problemi di connessione. Il DNH-200 dà il meglio di sé con gli ultimi Access Point Wi-Fi 6 compatibili con Nuclias Connect di D-Link e con le videocamere di sorveglianza H.265 ad alta risoluzione per interni ed esterni. Nuclias Connect è disponibile anche come software da scaricare gratuitamente che offre una gestione centralizzata senza licenza fino a 1.000 access point.

Un cloud più sicuro e scalabile con Nuclias Cloud

Un’altra novità è il gateway SD-WAN, DBG-2000, che offre un controllo centralizzato e scalabile per gestire in modo intelligente il traffico. La sua VPN site-to-site permette di accedere alla rete aziendale attraverso una connessione sicura. La protezione e la privacy di livello professionale sono fornite grazie a un potente firewall di rete, l’Intrusion Prevention System che protegge la rete da attacchi informatici, e il Dynamic Content Filtering per la categorizzazione e il controllo dei siti accessibili per la protezione contro i siti web dannosi.

L’azienda ha anche ampliato le sue partnership di terze parti per feature come la “Covid track and trace”, che soddisfa i requisiti di legge per raccogliere informazioni di contatto e facilitare il processo di riapertura di uffici, ristoranti, ecc.

Nuclias Cloud di D-Link dispone di una gestione intuitiva della dashboard e di un provisioning zero touch, consentendo una facile implementazione e gestione delle reti senza la necessità di personale IT altamente qualificato. Aiuta le aziende a creare l’infrastruttura necessaria per supportare una forza lavoro distribuita, riducendo i costi, massimizzando le risorse nella gestione della rete.

La moderna smart home con 5G, AI e Wi-Fi 6

Per connessioni veloci e di ultima generazione, l’azienda ha ideato un CPE 5G/LTE Outdoor, il DWP-1010, per portare la connettività 5G in casa o sul posto di lavoro. Inoltre, fornisce un semplice accesso per più utenti e molteplici dispositivi consentendo diverse opzioni di implementazione flessibili.

La nuovissima gamma AI, invece, comprende anche un router, un router mesh e un extender con una sofisticata intelligenza artificiale per riconoscere e superare i problemi di connessione, ottimizzandone le performance. Anche le nuove videocamere smart mydlink sfruttano la tecnologia AI per fornire una sorveglianza e una protezione complete, ad alta precisione, per la moderna smart home.

D-Link ha annunciato anche un adattatore USB Wi-Fi 6. Gli utenti possono così aggiornare rapidamente e facilmente i loro computer e notebook alla più recente tecnologia Wi-Fi 6 per ottenere una maggiore velocità, capacità e performance, anche in ambienti che mettono a prova le connessioni migliori.