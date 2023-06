Nighthawk M6: nuovo router mobile 5G WiFi6

NETGEAR Nighthawk M6 (MR6150), che aumenta la velocità massima 5G con in più la capacità di connettersi con i più recenti dispositivi client WiFi 6 a 160 MHz. NETGEAR presenta un nuovo router mobile 5G sbloccato:, che aumenta la velocità massima 5G con in più la capacità di connettersi con i più recenti dispositivi client WiFi 6 a 160 MHz.

NETGEAR aveva lanciato nel 2021 il primo router mobile 5G sbloccato, il pluripremiato Nighthawk M5. Fatto tesoro del successo ottenuto, l’azienda presenta sul mercato Nighthawk M6, che rispetto a M5 ha una velocità maggiore del 20% con 2,5 Gbps su 5G e la capacità di raggiungere una velocità massima combinata WiFi fino a 3,6Gbps quando si connette a dispositivi WiFi 6 a 160MHz. Inoltre, l’M6 è dotato di una nuova modalità In-Home Performance, unica nel suo genere, che aumenta la copertura WiFi fino a 185 mq quando il dispositivo è collegato e la batteria è rimossa.

Connettività superiore ovunque e in qualsiasi momento

Nighthawk M6 è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon SDX62 e offre prestazioni eccellenti con velocità innovative. Il WiFi 6 AX3600 a doppia banda da 2,4 GHz e 5 GHz è ideale per sopperire a tutte le esigenze di connettività mobile, dal trasferimento veloce di file allo streaming video su un massimo di 32 dispositivi collegati. La potente batteria da 5040 mAh dura fino a 13 ore con una singola carica.

A casa o in ufficio, M6 può essere utilizzato come accesso a Internet principale o secondario, soprattutto nelle aree rurali dove la connessione via cavo non è affidabile e performante.

In viaggio, M6 fornisce le connessioni WiFi private più sicure per laptop, tablet e telefoni in aeroporti, hotel, treni e altri luoghi che offrono WiFi pubblico. Quando gli utenti desiderano risparmiare l’utilizzo dei dati 5G nelle aree in cui è disponibile solo il WiFi pubblico ma non il segnale cellulare, la funzione di off loading di M6 consente il tethering al WiFi pubblico locale per la connettività Internet, eliminando la necessità di connettere manualmente ogni dispositivo al WiFi pubblico locale.

“Abbiamo ascoltato i nostri clienti per capire il modo in cui utilizzano questi dispositivi per fornire un’esperienza WiFi superiore, sia che si necessiti di un accesso sicuro in viaggio, sia che serva un Internet potente e affidabile a casa”, ha dichiarato David Henry , presidente e direttore generale di Netgear Connected Home Products and Services. “Ci siamo affidati ai nostri 25 anni di esperienza nel settore wireless per creare questa incredibile combinazione di 5G e WiFi 6 di nuova generazione che si configura in Nighthawk M6, migliorando in modo tangibile il modo in cui restiamo connessi ovunque viviamo, lavoriamo e giochiamo”.

M6 è facile da configurare e utilizzare e il suo design compatto lo rende facile da portare ovunque sia necessaria una connessione wireless. È dotato di un touch screen a colori intuitivo per monitorare comodamente l’utilizzo dei dati, visualizzare nome/password WiFi, controllare la potenza del segnale mobile e gestire le impostazioni del dispositivo e della rete. Le porte Gigabit Ethernet e USB-C facilitano la connessione e la distribuzione della velocità di Internet ai dispositivi cablati, mentre le antenne 5G esterne (vendute separatamente) possono essere collegate alle porte dell’antenna disponibili per aumentare la ricezione negli edifici, in siti remoti o ovunque la copertura di rete sia scarsa.

Specifiche tecniche di Nighthawk M6:

– Prestazioni 5G sub-6 di livello superiore: Internet 5G forte, affidabile e sicuro con velocità fino a 2,5 Gbps per la casa o in viaggio. Già in uso sugli smartphone, Sub-6 5G è in grado di offrire videochiamate e streaming di alta qualità, trasferimenti e download rapidi di file, giochi multiplayer più competitivi e altro ancora.

– Velocità più elevate con WiFi 6: velocità WiFi 6 fino a 3,6 Gbps e maggiore capacità di collegare fino a 32 dispositivi per prestazioni eccezionali.

– Potenziato dal chipset Qualcomm Snapdragon SDX62: Il modem avanzato di Qualcomm supporta la banda Sub-6 del 5G, offrendo molteplici tecnologie ed efficienza energetica. M6 è conforme allo standard 3GPP Release 16, quindi è aggiornabile in futuro tramite aggiornamenti del firmware.

– Interfaccia touch screen intuitiva: Il touch screen LCD da 2,4 pollici, semplice da usare, consente di configurare, modificare le impostazioni WiFi, condividere l’accesso e monitorare l’utilizzo dei dati.

– Rete sicura e affidabile: evita i pericoli della connessione diretta al WiFi pubblico. Nighthawk M6 è dotato di supporto VPN pass-through e protezione con password.

– Modalità In-Home Performance: Aumenta la copertura WiFi, fino a 185 metri quadrati, semplicemente rimuovendo la batteria e utilizzando l’adattatore di alimentazione.

– Potenziale sbloccato: Il dispositivo sbloccato accetta schede nano SIM.

– Supporto della banda C n77: Garantisce la massima velocità 5G in diversi luoghi.

– Supporto HPUE: Consente una migliore portata del 5G. Rileva il segnale 5G ai margini esterni delle aree di copertura 5G, anche dove altri dispositivi non possono arrivare.

– Ecosistema mobile: Aumenta la ricezione delle celle 5G collegando antenne 5G esterne (vendute separatamente) alle porte antenna disponibili.