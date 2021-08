Wi-Fi 6E di livello enterprise con Extreme Networks

Extreme Networks ha annunciato il nuovo access point Wi-Fi 6E AP4000, in grado di operare nello spettro di frequenza di 6 GHz. Progettato per operare in ambienti ad alta densità come scuole, magazzini e strutture sanitarie, l’AP4000 offre le funzionalità più avanzate della categoria, combinando sicurezza e servizi al cliente.

La tecnologia Wi-Fi 6E offre connessioni wireless multi-gigabit molto veloci, ad alta affidabilità e bassa latenza, che permettono di eliminare i tempi morti e ridurre i rischi di vulnerabilità dei dati e della privacy degli utenti. Extreme è la prima azienda nel settore ad annunciare l’installazione di un access point Wi-Fi 6E in ambiente enterprise.

Caratteristiche Extreme AP4000

La tecnologia Wi-Fi 6E/6 GHz offre tre volte lo spettro non licenziato disponibile ed è attualmente disponibile negli Stati Uniti e in 40 Paesi. L’AP4000 utilizza lo spettro a 6 GHz per fornire alte prestazioni in un ambiente “pulito” con basse interferenze.

L’AP4000 sfrutta la sicurezza avanzata e le funzionalità di ML/AI che permettono di affrontare le nuove sfide dell’infrastruttura Wi-Fi, con i nuovi dispositivi, applicazioni e utenti. Insieme alla piattaforma di gestione della rete ExtremeCloud IQ, permette di semplificare l’implementazione, la gestione e la sicurezza del Wi-Fi in ambienti ad alta densità.

Con tre radio 2×2:2, l’AP4000 fornisce una velocità dei dati aggregata 802.11ax fino a 3,9 Gbps e opera simultaneamente nelle bande a 6 GHz, 5 GHz e 2,4 GHz.

Progettato utilizzando il filtro tri-band Broadcom FBAR, l’AP4000 consente prestazioni radio tri-band avanzate attraverso lo spettro di 5 GHz e 6 GHz senza la necessità di un aggiornamento software o hardware.

Inoltre, l’AP4000 è il più piccolo tra gli access point Wi-Fi 6E di livello enterprise (20,3 x 20,3 x 3,8 cm) in modo da consentire una maggiore flessibilità nel posizionamento, e si adatta facilmente alle staffe di montaggio Extreme in caso di sostituzione degli access point della generazione precedente.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Nabil Bukhari, Chief Product and Chief Technology Officer di Extreme Networks: «Gli access point Extreme Wi-Fi 6E di livello enterprise, con la piattaforma di gestione della rete ExtremeCloud IQ, offrono alle attuali organizzazioni distribuite sul territorio una soluzione Wi-Fi gestita dal cloud allo stato dell’arte, che risponde alle loro esigenze di ampiezza di banda, affidabilità e riduzione delle spese e dei rischi operativi».

Gli access point Extreme AP4000 sono immediatamente disponibili. Per semplificare la distribuzione, gli AP4000 possono essere venduti insieme a Extreme Campus Controllers o ExtremeCloud IQ.