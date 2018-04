MIMAKI a FESPA 2018

By

In mostra la sua intera gamma, dai sistemi per la cartellonistica e l’industria a quelle per tessuti e abbigliamento e per la stampa 3D

Mimaki, produttore di stampanti a getto d’inchiostro per grandi formati e sistemi di taglio, sarà a FESPA 2018 (Berlino, 15-18 maggio) con la sua gamma completa di soluzioni.

Cartellonistica

Per la cartellonista, allo stand Mimaki le ammiraglie roll-to-roll sia a solvente sia UV LED. Riflettori puntati in particolare sulla nuova serie UCJV300, introdotta sul mercato pochi mesi fa. Il modello UCJV300-160 è un sistema di stampa e taglio che presenta costi operativi bassi, polimerizzazione istantanea dell'inchiostro e consente di lavorare su una vasta gamma di materiali, tra cui film PET, tessuto e supporti termosensibili. In seguito al suo successo, Mimaki ha annunciato tre nuovi modelli di dimensioni più piccole: UCJV300-75, UCJV300-107 e UCJV300-130, con larghezze di stampa rispettivamente fino a 80 cm, 109 cm e 136 cm.

Soluzioni per l’industria

Per i mercati industriali, Mimaki esporrà la sua intera gamma di stampanti flatbed UV LED, dalle soluzioni formato A3 e A2 fino al grande formato di JFX200-2531, con un'area di stampa di 2,5 x 3,1 m. Tra i punti di forza la stampa diretta a 360° su oggetti cilindrici e il flusso di lavoro di stampa e taglio in combo con plotter da taglio. A tale scopo nell’area espositiva Mimaki saranno presenti il recente modello CF22-1225 e una soluzione laser realizzata in collaborazione con Trotec.

Tessuti e abbigliamento

I visitatori potranno assistere a dimostrazioni live sia di stampa diretta su tessuto sia per trasferimento a sublimazione, lasciandosi ispirare da una vasta collezione di campionature. Tra i modelli di spicco Tiger-1800B, robusta stampante tessile per produzioni industriali e volumi elevati. Progettata per la produzione di tessuti da arredamento e pronto moda, Tiger-1800B assicura velocità di stampa fino a 385 m2/h, solidità strutturale e risultati sbalorditivi.

3D

A FESPA si potrà ammirare Mimaki 3DUJ-553, la stampante 3D in grado di riprodurre oltre 10 milioni di colori, con polimerizzazione UV istantanea per creare uno o più modelli o parti. Tra i numerosi plus l’utilizzo di un materiale di supporto idrosolubile che permette di gestire più facilmente sporgenze o forme complesse.