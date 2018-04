Retail omnichannel Cegid per i negozi René Caovilla

Lo storico marchio calzaturiero del lusso ha scelto Yourcegid Retail per uniformare la customer experience su negozi e canali differenti

Mossa dall’esigenza di sviluppare una rete commerciale e retail unificata, basata su un’architettura IT capace di garantire al proprio brand di cogliere tutte le opportunità di vendita e di offrire un’esperienza di acquisto di alto livello sia online sia in store, René Caovilla ha scelto Yourcegid Retail di Cegid.

Implementata nei negozi di Milano, Roma, Venezia, Parigi e Londra, Yourcegid Retail Y2 sta consentendo allo storico marchio calzaturiero del lusso fondato nel 1938 dal veneziano Edoardo Caovilla di offrire un’esperienza di acquisto ottimizzata nei suoi negozi in tutto il mondo.

Un riallineamento strategico necessario per una realtà che, dagli Anni 80, si è aperta all’internazionalità con collaborazioni importanti con case di moda, quali Dior e Chanel, e per la quale Cegid propone una soluzione in grado di uniformare la customer experience su negozi e canali differenti.

Oltre ad assicurare il massimo livello di conformità a tutti i sistemi normativi e fiscali dei Paesi in cui è stata implementata, in totale allineamento con la politica di miglioramento e restyling delle boutique intrapresa recentemente dal brand, l’architettura di Cegid porta la flessibilità del cloud e della mobilità in un ambiente non virtuale.

In questo modo diventa possibile garantire massima modularità, interoperabilità e abilitare i processi decisionali per fornire un’esperienza di acquisto senza precedenti.

Realmente integrata per il retail connesso, Yourcegid Retail garantisce una visione a 360° dello shopping journey su tutti i canali, per consentire a René Caovilla di ottimizzare le proprie operazioni e di non perdere alcuna opportunità di vendita.

In tal senso, sulla scelta del brand ha pesato soprattutto la possibilità di disporre di dati in tempo reale, anche da negozi diversi, e dell’integrazione con la piattaforma ecommerce e con i dispositivi mobile, per una multicanalità ottimizzata e ancora più efficiente.

I risultati ottenuti

La scelta di René Caovilla di affidarsi a Cegid ha portato, sin da subito, evidenti risultati: in primis una migliorata esperienza d’acquisto per il cliente finale, che può sentirsi “a casa” a Milano come a San Paolo e che può essere finalmente coinvolto in maniera sempre più personalizzata – sulla base delle singole abitudini di acquisto – e in linea con le proprie aspettative, grazie anche all’unificazione di tutti i touch point utilizzati dal consumatore.

Inoltre, il brand può comunicare attraverso canali diversi in maniera ottimizzata ed efficiente in ottica omnicanale. A questo si aggiunge una decisa semplificazione dei processi di allineamento fiscale e normativo, resa possibile da una soluzione che è nativamente predisposta per questo, oltre a un’ottimizzazione della gestione dei punti vendita: dalla gestione dei dati del cliente alle forniture e ai resi, con conseguenti risparmi in termini di risorse e di tempo.

La roadmap dei prossimi mesi

In futuro, Yourcegid Retail verrà estesa ad altri negozi, mentre l’utilizzo della soluzione mobile verrà attivata nei principali franchising di Dubai, Doha, Macao, Pechino e Taipei.

Sarà così possibile abilitare la registrazione delle vendite in maniera semplice e immediata e disporre di una reportistica centralizzata più estesa, efficiente e precisa.