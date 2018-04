Nuovi pacchetti Mobility per DominoDisplay.com

On air da aprile 2018 le prime inedite soluzioni in bundle per la digital transformation

Sempre più spesso si parla di Industry 4.0 per il comparto manifatturiero, ma la digital transformation coinvolge tutti i settori economici. Dalle grandi aziende alle PMI, dagli studi professionali alla Pubblica Amministrazione, dal retail alla ristorazione: tutti sono chiamati a rivedere processi operativi e modalità̀ di interazione con clienti e fornitori attraverso l’adozione di tecnologie di ultima generazione. Strumenti che si traducono in soluzioni al servizio del business. Digitalizzare significa dunque ottimizzare le risorse, gestire i processi in maniera più efficiente e favorire i flussi di comunicazione.

Per rispondere a questa esigenza sempre più diffusa, DominoDisplay.com, primo e-shop italiano di soluzioni multimediali per la comunicazione visiva, ha messo a punto una serie di proposte inedite. A partire da aprile 2018 sarà infatti online una nuova sezione interamente dedicata a device mobili come tablet, smartphone, wearable e visori per la realtà virtuale. Tecnologie a marchio Samsung che DominoDisplay.com, e-commerce della società Domino Sistemi Srl, propone “in bundle” messi a punto per offrire pacchetti già ottimizzati, con app già associate o suggerite e software sviluppati ad hoc per applicazioni specifiche.

La sezione Mobility verrà inaugurata con le prime sette proposte di DominoDisplay.com, pensate per altrettante tipologie di utilizzo e tutte comprensive di plus composti da Samsung Knox e Samsung Care, che includono sistema di sicurezza dati, blocco utenza e garanzia estesa. Vere e proprie soluzioni chiavi in mano destinate a target professionali operanti nei più svariati settori merceologici. A queste seguiranno nei prossimi mesi successive waves con lancio di altre soluzioni esclusive in bundle.

Il pacchetto “Realtà virtuale” è composto da visore, tablet, smartphone, cam 360 e app e rappresenta uno strumento ideale ad esempio per le agenzie immobiliari che possono così realizzare veri e propri virtual tour delle abitazioni in portfolio. Pensato per il mondo Horeca, ma applicabile a ogni ambito del settore retail, il pacchetto “Ristorazione” comprende invece tablet, stampante di cassa e app integrata. Per uffici e sedi aziendali DominoDisplay.com propone la “Soluzione Enterprise” che include Dex Station e smartphone e permette di trasformare il telefono in un vero e proprio pc. Altrettanto efficiente il pacchetto “Tablet Fuori Porta”, con app dedicata per programmare da remoto l’utilizzo delle meeting room. Il wearable “No Badge” consente invece di gestire comodamente tramite smartwatch e sistema Artik timbrature di ingresso e uscita, accensione e spegnimento delle luci o apertura di porte e tornelli. Destinate a impieghi più tecnici, le soluzioni denominate “Firma Grafometrica” e “Termocamera” che prevedono rispettivamente Tablet Rugged e smartphone con termocamera: rivolte a tecnici che devono gestire documenti dalla compilazione alla firma, in caso di manutenzioni o consegne e per la rilevazione di problemi di temperatura.