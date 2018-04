Computer Gross inaugura con Sophos le Cyber Security Weeks

By

Al via alle 11 il webinar con il quale il VAD intende inaugurare una serie di eventi con i principali vendor del settore

Intenta a porre la sicurezza al centro della sua strategia, Computer Gross ha annunciato Cyber Security Weeks, una serie di eventi dedicata alla sicurezza IT. Si parte stamattina alle ore 11, con un webinar organizzato con Sophos per parlare di “Synchronized Security: la strategia più efficace per difendersi dagli attacchi alla privacy”.

Forte delle alleanze consolidate con i principali del settore e delle new entry nel proprio offering, il VAD toscano inaugura proprio oggi un ricco calendario di eventi realizzati anche in collaborazione con realtà del calibro di Cisco, Oracle e Microsoft. Dopo l’appuntamento con Sophos toccherà, infatti, a loro (rispettivamente l’11, il 13 e il 17 aprile, parlare di “Ransomware defense”, di “Soluzioni di sicurezza tra la compliance al GDPR e l’innovazione nel cloud” e di “Microsoft 365: come affrontare gli aspetti legati al GDPR”.

Sarà l’occasione per presentate le migliori soluzioni e fornire al canale tutti

gli strumenti necessari per cogliere le nuove opportunità di business, col fine di profilare scenari e offrire soluzioni in tema di frodi informatiche, furti di identità, violazione dei dati, cyberspionaggio industriale, estorsioni online, malware per mobile e ransomware.

Un’occasione unica – come l’ha definita la stessa Computer Gross in una nota ufficiale – di riflessione e confronto per scoprire le soluzioni e la vision dei protagonisti della cyber security e per approfondire quali siano le esigenze emergenti di sicurezza e identificare le contromisure da adottare.

Come riferito da Gianluca Guasti, Value Business & Marketing Director di Computer Gross: «Con Cyber Security Weeks dimostriamo ancora una volta di avere a cuore i nostri partner, andando a presentare loro un offering globale, che comprende le migliori soluzioni di vendor che detengono vere e proprie leadership nel settore della cyber security. Verranno presentate nuove soluzioni, continuando a puntare sul valore della specializzazione, dell’innovazione e sull’esperienza, maturata nel corso degli anni in ambito tecnologico. Grazie alla preziosa collaborazione con i principali vendor ICT siamo orgogliosi di proporre questa iniziativa esclusiva, grazie alla quale i rivenditori, si troveranno di fronte a nuove e reali opportunità di business, potendo contare sempre sulla massima disponibilità e competenza delle nostre persone e dei nostri vendor».