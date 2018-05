Retail: il futuro è sempre più vicino

La piattaforma Liferay Digital Experience permette di ottenere un’esperienza realmente multicanale, migliorando le interazioni con il cliente e incrementando il fatturato

Il futuro del retail è sempre più multicanale. Le tendenze di mercato parlano chiaro, in Italia ormai il 60% della popolazione sopra i 14 anni può essere definita consumatore multicanale. E sono ormai 31,7 milioni gli utenti che per fare shopping accedono a Internet, da dispositivi differenti, per la ricerca delle informazioni, la comparazione di prezzi, la lettura di recensioni fino a procedere all’acquisto vero e proprio.

Come possono i retailer affrontare questa evoluzione in modo efficace ed al tempo stesso efficiente, comunicando costantemente con i consumatori, e offrendo loro un percorso di acquisto semplice ed appagante al tempo stesso? Liferay, produttore di software finalizzato alla creazione di esperienze digitali enterprise, offre una piattaforma di esperienza digitale pensata proprio per ottimizzare la relazione tra retailer e consumatori, con la massima soddisfazione di entrambe le parti.

Ottimizzare l’esperienza di navigazione

L’esperienza sul campo parla di un 30% di potenziali clienti che abbandonano la navigazione nel momento in cui arrivano al carrello d’acquisto. Il 60% di questi clienti, però, procedono nel processo d’acquisto se ricevono una comunicazione personalizzata, cosa che indica chiaramente come il motivo dell’abbandono non sia né il prodotto in sé, né il prezzo. Diventa fondamentale per il retailer utilizzare i dati a propria disposizione per adattare il processo di acquisto al singolo acquirente, per renderlo il più lineare e user-friendly possibile.

Liferay Digital Experience Platform (DXP) è una piattaforma software in grado di creare e connettere tra loro esperienze digitali avanzate tramite canali mobile, web e offline, in modo contestuale e personalizzato per il singolo utente, minimizzando o eliminando i silos informativi e applicativi.

Queste le principali modalità in cui Liferay DXP consente di rispondere alle necessità dei pubblici di riferimento:

Creazione di siti web responsive, personalizzati e mobile-oriented, con form per la lead generation;

Creazione di landing page multiple per campagne promozionali e di marketing differenti;

Digital Touchpoint da web, mobile, chioschi ed altro ancora;

Integrazione con POS e sistemi di terze parti;

Definizione e implementazione di strategie di customer loyalty, prima e dopo l’acquisto;

Digital workplace, utilizzando comunicazione, funzioni di ricerca e document management;

Personalizzazione dell’esperienza mobile con app per dipendenti e clienti

Gestione della Digital Experience per l’intero customer journey

Liferay DXP consente ai retailer di digitalizzare i propri processi e di gestire l’intero customer journey attraverso una serie di opzioni e funzionalità personalizzabili, che permettono di offrire un’esperienza costante e coerente, a partire dal punto vendita – fisico o virtuale – fino al customer care, integrando tutte le interazioni online per un’esperienza di acquisto lineare e una gestione ottimale dei processi, interni ed esterni.