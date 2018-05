Finbuc fa il training sulle nuove stampanti HP PageWide

L’azienda certificata Premier iMPS ha avviato il training di formazione sui prodotti printer e stampanti HP

Finbuc ha annunciato l’introduzione sul mercato delle nuove stampanti con tecnologia HP PageWide.

Finalizzata a rendere efficiente l’ufficio, ottimizzare l’infrastruttura, gestire l'ambiente ed ottimizzare il flusso di lavoro, la proposta delle nuovissime stampanti con tecnologia HP PageWide è volta a permettere alle aziende di raggiungere nuovi livelli di prestazioni e competitività con più rapidità, minori consumi energetici, più produttività, più efficienza, minori costi.

Per una piccola e media impresa o per uno studio professionale non è, infatti, sempre facile riconoscere la migliore soluzione operativa per restare competitivasul mercato.

Per questo Finbuc, azienda specializzata nella vendita e nel noleggio di prodotti di elettronica di consumo, informatica, stampanti e multifunzione, si propone come valido sostegno per chi deve creare o rinnovare il parco macchine aziendale, grazie a una serie di servizi e strumenti esclusivi certificati dalle principali case produttrici.

Da qui l’offerta di proposte esclusive sia su offerte e prodotti “managed” (printer e stampanti) sia sulla formazione commerciale e tecnica del personale, attraverso un percorso istruttivo dedicato, con training “face to face” e aggiornamenti periodici sulle novità e sui prodotti.