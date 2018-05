Da Rosenberger OSI un nuovo connettore industriale multifibra super resistente

Il nuovo connettore industriale QRMC multi-fibra con tecnologia push-pull soddisfa i requisiti di protezione IP67 e offre una funzione plug & play

Rosenberger OSI ha annunciato lo sviluppo di un nuovo connettore caratterizzato da una particolare robustezza.

Progettato appositamente per l’utilizzo in situazioni difficili, dove le installazioni sono esposte a temperature estreme, condizioni meteorologiche avverse, vibrazioni, gas di scarico e umidità, il nuovo connettore industriale QRMC prevede una ghiera MT multi-fibra MTP/ MPO, una custodia in metallo che soddisfa i requisiti per la classe di protezione IP67. Quest'ultima può ospitare fino a 72 fibre ma, inizialmente, il QRMC verrà equipaggiato con un massimo di 24 fibre.

L'ultimo nato ha inoltre un meccanismo di chiusura push-pull che consente di collegarlo in modo semplice e rapido soprattutto in aree ristrette, riducendo i tempi di installazione e i relativi costi.

Disponibile in monomodale e multimodale

Il connettore è disponibile per fibra monomodale e multimodale; inoltre si possono utilizzare varie configurazioni di cavi, per esempio in base al tipo di fibra, al numero di fibre e il tipo di cavo. Per quanto riguarda quest’ultimo, è possibile optare per guaine LSZH, PVC, PE o PUR in base al tipo di utilizzo, che può includere anche la protezione UV.

Adatto a temperature estreme

Il QRMC è resistente all'acqua, alla polvere e alla corrosione. È adatto per l’applicazione in luoghi con temperature tra -40 ° C e +80 ° C, quindi può essere utilizzato tranquillamente in comparti quali le telecomunicazioni, comunicazione SmartGrid, trasporti, automazione, comunicazione machine-to-machine (M2M), industria mineraria e altri settori industriali.