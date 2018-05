8 giugno: appuntamento con il Panduit Business Partners Meeting

A Lainate (MI), una giornata di confronto tra system integrator, contractor, designer installatori, vendor e sviluppatori

Il prossimo 8 giugno Panduit organizza a Lainate, alle porte di Milano, un Business Partners Meeting destinato a chiamare a raccolta partner tecnologici e system integrators che già lavorano con le tecnologie Panduit. Ma anche nuovi integratori che vogliano confrontarsi con l’esperienza di altri colleghi che hanno saputo creare piattaforme interoperabili integrando le soluzioni a portafoglio con l’ampia offerta di tecnologie per il passivo, smart building e data center di Panduit.

Il system integrator moderno deve, infatti, anticipare l’evoluzione del mercato e saper scegliere le tecnologie più avanzate e affidabili per costruire un’offerta integrata in grado di risolvere le nuove esigenze del cliente.

Per rispondere alla domanda di cosa significa oggi, per chi opera nella system integration, creare valore per i propri clienti, Panduit ha studiato un evento diviso in due momenti.

Al mattino, presso l’Hotel Litta Palace di Lainate, il vendor presenterà le novità in ambito data center, le nuove soluzioni per l’edificio connesso e intelligente e la propria offerta per lo smart manufacturing.

Sarà questa l’occasione per i partner tecnologici di illustrare come hanno saputo integrare queste tecnologie creando nuove soluzioni che guardano al futuro.

Nel pomeriggio, l’evento proseguirà presso la sede Panduit di Lainate (Via Lepetit, 40) dove sarà allestita un’area demo per vedere e toccare con mano queste nuove tecnologie.

Il panel dei partner tecnologici è composto dalle aziende Ascom, Axis Communications, Blue Consult, Fluke Networks, PIQL, Relayr, Signify, Smartnet, Vem Sistemi. In particolare, Ascom parlerà di come comunicare e collaborare in mobilità; Blue Consult presenterà un nuovo strumento di prevendita per gli integratori; Fluke Networks enfatizzerà l’importanza del testing delle reti, proprio perché sempre di più sottoposte a prestazioni più spinte e complesse; PIQL affronterà il tema di come preservare dati e preziosi documenti nel corso degli anni; Relayr spiegherà l’importanza dell’analisi dei dati e della manutenzione predittiva nel settore industriale; Signify offrirà uno sguardo sul futuro con l’Illumi-Comunicazione, nuova frontiera dell’IT; Smartnet parlerà di monitoraggio sensitivo e integrato; Vem Sistemi illustrerà il ruolo che ha l’infrastruttura nella trasformazione digitale in atto.

L’evento è un’occasione interessante per quei system integrator che sono alla ricerca di tecnologie e risorse per avere successo nella nuova era digitale.

L’evento è a partecipazione gratuita, ma a numero chiuso e previa registrazione. Le richieste di partecipazione possono essere inviate a sabrina.griffini@panduit.com

Per dare la possibilità di assistere a porzioni dell’evento anche a coloro che non potranno assicurare la loro presenza fisica, sono previste delle dirette Facebook lungo l’arco di tutta la giornata, che verranno rese disponibili attraverso i canali di comunicazione Panduit.