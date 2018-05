Checkpoint Systems rivoluziona le etichette antitaccheggio per occhiali

Il design migliorato di Alpha OptiLok rende più facile e veloce applicare e rimuovere il dispositivo dalla merce, senza comprometterne la sicurezza

Si chiama Alpha OptiLok la nuova ed evoluta generazione di etichette di sicurezza per occhiali presentata da Checkpoint Systems per rendere più facile e veloce l’applicazione e la rimozione del dispositivo sul prodotto esposto, senza comprometterne la sicurezza.

La nuova etichetta rigida, consiste in un morsetto regolabile, già testato con le vecchie etichette per occhiali, ma dotato in aggiunta di un originale meccanismo di blocco che ne consente, appunto, la facile applicazione e rimozione.

Il meccanismo di blocco montato su Alpha OptiLok è compatibile con la S3 Key di Checkpoint Systems, ed è disponibile in due dimensioni (grande e extra large) e in due tecnologie (AM o RF).

Nello specifico, si tratta di un importante miglioramento tecnologico per la protezione degli occhiali da vista e da sole. La nuova etichetta OptiLok resiste nel tempo ed è dotata di gommini protettivi che aderiscono e proteggono in tutta sicurezza oltre il 95 per cento delle montature in commercio, garantendo allo stesso tempo la facile applicazione e rimozione.